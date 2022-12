Locaboat Développement übernimmt Nicols Yacht

Nach der 2018 erfolgten, erfolgreichen Integration von Carrickcraft, der irischen Nummer Eins im Bereich der Vermietung führerscheinfreier Hausboote, gab Locaboat Développement nun eine weitere Übernahme bekannt. Die Dachholding hat kürzlich 100% der Anteile an Nicols Yacht von der Gruppe Nadia (www.groupe-nadia.com) übernommen. Damit verfügt Locaboat nun innerhalb der eigenen Gruppe über eine eigene Werft in Frankreich wodurch auch die Produktion von Neubooten dorthin verlagert werden soll. Damit können, wie Locaboat in der Aussendung verkündet, beispielsweise auch wieder neue Pénichette-Modelle in Eigenproduktion gebaut werden. Die Pénichette wurde in den letzten 45 Jahren zu einer Ikone unter den Booten auf europäischen Wasserwegen. Dieser Bootstyp wurde speziell zur Navigation auf Binnengewässern konzipiert und zeichnet sich durch seine unverwechselbare Linie im Wasser aus.

"Dieser Zusammenschluss ist eine Anerkennung des Know-hows und der Kompetenzen von Nicols. Er wird es der Werft ermöglichen, ihre Geschäftsaktivitäten noch weiter auszubauen, indem sie sowohl LOCABOAT-Pénichettes als auch NICOLS-Boote baut. Die Nadia-Gruppe freut sich, Nicols Yacht bei dieser Weiterentwicklung gut begleitet zu wissen", so Eric De Pontbriand, Vorsitzender der Nadia-Gruppe.

Vielversprechende Entwicklungsperspektiven

Serge Naim und Ophelie Barriere, Präsident bzw. Gesamtgeschäftsführerin Locaboat: "Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt Wirklichkeit wird, denn es bedeutet Fortschritt in verschiedenen Bereichen. Zuallererst ist dieser Zusammenschluss die Allianz zweier leistungsstarker Unternehmen, die ihre Leidenschaft für Qualität und Kundenservice teilen. Der neue Marktführer wird der Branche Dynamik verleihen und ihren Bekanntheitsgrad erhöhen. Die Nicols-Werft wird in Frankreich Boote für beide Unternehmen herstellen, was ihr Sichtbarkeit und Fortbestand garantiert. Die Verlagerung der Produktion von Locaboat-Booten nach Frankreich wird ab 2024/2025 wirksam werden."

Und auch Corinne Dufaud, Stellvertretende Direktorin von Nicols Yacht freut sich über die Übernahme: "Der Beitritt zu Locaboat Développement, einem wichtigen Akteur des Flusstourismus in Europa, markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von Nicols Yacht mit vielversprechenden Entwicklungsperspektiven für unsere Teams."

Über Locaboat Développement

Locaboat Développement ist die Dachholding einer Gruppe, die seit 1977 auf die Vermietung von führerscheinfreien Hausbooten in Europa spezialisiert ist, unter zwei Handelsmarken, Locaboat Holidays und Carrickcraft, operiert und Hausboote in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Irland und Italien vermietet.

Über Nicols Yacht

Nicols Yacht ist der führende Hersteller und Vermieter von Hausbooten in Frankreich. Seit 1986 wurden in der Nicols Yacht Werft in Cholet (Maine et Loire) mehr als 650 Boote gebaut. Diese Boote werden von Wassersporthäfen in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Ungarn und Portugal aus vermietet. (Red)