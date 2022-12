China Airlines erhöht Wien - Taipeh-Frequenz

Wie tip-online.at berichtete, ist China Airlines seit 31. Oktober 2022 wieder zurück in Wien. Aufgrund der sehr guten Buchungslage erhöht China Airlines nun bereits zwei Monaten nach der Wiederaufnahme der Wien-Taipeh Strecke, die Anzahl der Flüge von 3 auf 4 wöchentliche, wie die Airline in ihrer Aussendung mitteilte.

So geht es ab Jänner 2023 jeden Montag, Dienstag, Freitag und Sonntag mit dem modernen A350 direkt und non-stop von Wien nach Taipeh. Ein fünfter wöchentlicher Flug ab März nächsten Jahres sei geplant. (red)