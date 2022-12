Vom 7. bis 9. März 2023 diskutieren Top-Speaker und Branchenkenner auf dem ITB Berlin Kongress aktuelle Herausforderungen für die globale Reisebranche, die weit über COVID-19 oder den teilweisen Fachkräftemangel hinausgehen. Sie teilen ihr Fachwissen zu Themen wie Klimawandel, Fragen der Energieversorgung und eine neue globale Sicherheitsarchitektur mit vielfältigen Auswirkungen auf die Reise- und Tourismusindustrie. Die Expert*innen geben Orientierungshilfen und bieten klare Perspektiven, um den Transformationsprozess in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu gestalten.

Themen Tracks statt Thementage

Das neue „Board of Experts“ gestaltet auf dem führenden Think Tank der Reisebranche spannende Themen-Tracks, darunter aus den Bereichen Travel Technology, Marketing & Vertrieb, Future Travel, Hospitality, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Tracks mit ihren jeweiligen Bühnen und inhaltlichen Schwerpunkt-Sessions ersetzen die bisherigen Thementage.

Erste Top-Speaker stehen fest

Ihr Expertenwissen in den neuen Themen Tracks teilen unter anderem:

Maria Rocha Barros, Vice President and Chief Legal Officer bei Booking.com (Marketing & Distribution Track)

Kurt Ekert, President von Sabre (Marketing & Distribution Track)

Kevin King, COO der Shiji Group (eTravel Track, Hotel Technology Forum)

Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Director Emeritus, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIC); Founder and Managing Director Bauhaus Erde (Responsible Tourism Track)

Einige Tracks der ITB:

Das Jetzt, die Zukunft und das New Normal im Tourismus zu meistern: Darum geht es beim „Responsible Tourism Track“ am 9. März 2023 in Halle 7.1, bei dem u.a. diskutiert wird, wie die Branche ihre Umweltversprechen einhalten und sich gleichzeitig zu einem faireren und gleichberechtigten Sektor umwandeln kann.

Der „ITB Carrier & Cruise Track“ am 7. März 2023 in Halle 7.1 beleuchtet die Transformation aus Sicht der Leistungsträger: Sowohl die Luftfahrt-, als auch die Kreuzfahrtindustrie sind von großen Herausforderungen betroffen, die ihre Wurzeln in der Energiekrise, aber auch in der kriegerischen Auseinandersetzung an Europas Grenzen haben. Branchenexpert*innen diskutieren über die Folgen der aktuellen Bedrohungen.

Der „Tour Operator & Travel Sales Track“ zeigt am 7. März 2023 auf, wie der aktuelle Transformationsprozess Reiseveranstalter und Reisevertrieb in Atem hält und das Marktumfeld nachhaltig verändert.

Abenteuer- und Outdoortourismus werden weithin populärer, Jugend- und Studentenreisen haben immer noch einen großen Marktanteil im weltweiten Tourismus. Aber was hat sich geändert, wie bereitet man sich auf die Zukunft vor und wie überwindet man Hindernisse für ein rentables Geschäft? Um diese Themenfeldern dreht es sich beim „Youth, Adventure & Outdoor Track“ am 8. März 2023 in Halle 7.1.

Neue Narrative für die Attraktivität der Arbeit im Tourismus heute und morgen. Der „Future Work Track“ am 8. März 2023 in Halle 7.1 definiert Grundlagen für zukünftigen Erfolg im Tourismus. Zugleich bietet er Orientierung im Kampf gegen Fach- und Arbeitskräftemangel sowie Kompetenzverlust und schildert die Bedürfnisse und das Verhalten von jungen Talenten sowie von Reiseprofis in Zeiten des Wandels.

Folgende Tracks werden Anfang des Jahres veröffentlicht:

Diversity & Inclusion Track, Sustainable Destination Track, Business Travel Track, MICE Track und Medical Wellness & Health Track. Der ITB Berlin Kongress ist im Fachbesucher-Ticket für die ITB Berlin enthalten.

Weitere Infos zum Programm:

Ausgewählte Sessions werden auf der begleitenden ITBxplore Plattform gestreamed.

Das genaue Programm sowie Details zu weiteren Tracks wird ab Mitte Jänner 2023 online abrufbar sein.

Mehr Informationen unter: itb.com/kongress. (red)