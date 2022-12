Festland-China & Hongkong lockern Corona-Restriktionen

Nach landesweiten Protesten sowie einem Einbruch des Außenhandels im November hat die Volksrepublik China vergangene Woche mit einer Abkehr von ihrer strikten Null-Covid-Politik begonnen.

Landesweit wurden zunächst Quarantäneregeln und Testpflichten gelockert oder sogar abgeschafft und die Massenabriegelungen beendet. Am Montag verkündeten die Behörden zudem das bevorstehende Ende der staatlichen Corona-App, die zweieinhalb Jahre lang die Bewegungsfreiheit der Menschen stark einschränkte.

Hongkong verkündet Lockerungen

Hongkong hat bislang an seiner Null-Covid-Strategie festgehalten, die allerdings etwas weniger strikt war als in Festland-China. Dennoch galt noch bis September für alle aus dem Ausland Einreisenden eine Quarantänepflicht. Nach deren Aufhebung war es ihnen in den ersten drei Tagen nach ihrer Ankunft verboten, Restaurants oder andere Lokale zu besuchen. Diese Vorschrift wird nun gestrichen.

Seine Regierung habe die Lockerungen nach einer Bewertung der "Daten und Risiken" beschlossen, sagte Regierungschef John Lee heute bei einer Pressekonferenz. So sei die Nutzung der Corona-Tracking-App "LeaveHomeSafe" ab morgen für den Besuch der Innenräume diverser Einrichtungen keine Voraussetzung mehr.

Andere Corona-Restriktionen gelten aber weiterhin, darunter das Verbot von öffentlichen Versammlungen mit mehr als zwölf Teilnehmern. Bei Einreisen aus dem Ausland sind weiterhin PCR-Tests bei der Ankunft und am zweiten Tag fällig. Schüler in Hongkong müssen zudem wie bisher täglich Antigen-Schnelltests machen und eine Maske tragen. (AFP / red)