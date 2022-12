Wenn Corps Touristique (wieder) feiert...

Präsident Branimir Toncinic (Kroatische Zentrale für Tourismus) freute sich, zahlreiche CT-Mitglieder und Gäste begrüßen zu dürfen. In zwei Diskussionsrunden – unter der Moderation von Peter Agathakis - erläuterten die TeilnehmerInnen auf der Bühne die aktuelle Situation und Aussichten der Reisebranche, zum einen Doris Oberkanins (FTI Touristik), Gottfried Math (TUI Österreich) und Martin Fast (Rewe Austria Touristik & Dertour Austria), zum anderen Angelika Grubhofer (AUA), Ulli Soukop (Costa Kreuzfahrten), Barbara Leithner (RX Austria & Germany) sowie Wolfgang Lackner (Europäische Reiseversicherung).

Schöne Ehrungen

Freude brachten auch die Ehrungen des Corps Touristique. Den Innovationsaward überreichte Klára Wirth (Ungarisches Tourismusamt) an Guenther Gross bzw. Joe24 Reise GmbH für die Idee Doppellehre „E-Commerce + Reisebüro“. Corinna Ziegler (Tourismusbüro Malta) übergab den Medienpreis, der die faktenorientierte und ausgewogene Berichterstattung der APA in wirtschaftlich schwierigen Zeiten würdigte, an den stellv. Chefredakteur Werner Müller. Andrea Colonnelli (ENIT) ehrte das Trio Eva Buzzi (ÖRV), Phillies Ramberger (ÖVT) und Gregor Kadanka (WKÖ) als InteressensvertreterInnen der Reisebüros für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren. Aldiana bzw. Uwe Schmidt übernahm einen Ehrenpreis für langjährige Qualitätsarbeit, überreicht von Žana Marijan (Slowenisches Tourismusbüro).

Für sein touristisches Lebenswerk ausgezeichnet wurde schließlich Joseph „Joschi“ Peterleithner, der nicht nur als ehemaliger ÖRV-Präsident die Branche prägte. Die Laudatio hielt T.A.I.-Chefredakteur Christopher Norden. Wir schließen uns den Worten an und gratulieren – allen – herzlich!