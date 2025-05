Dertour Austria Campus Live auf Fuerteventura

Die Campus Live-Tour bot den TeilnehmerInnen nicht nur die Möglichkeit, persönliche Eindrücke zu sammeln, sondern trug auch gezielt zur Stärkung ihrer Beratungskompetenz für zukünftige Fuerteventura-Reisen bei. Begleitet von Hannelore Wallinger, Sales Specialist bei Dertour Austria, reiste die Gruppe mit Condor auf die Kanareninsel. Vor Ort standen Naturerlebnisse, kulturelle Einblicke und die intensive Auseinandersetzung mit dem vielfältigen Hotelportfolio der Dertour Group im Mittelpunkt.

Hotelbesichtigungen & Inselerlebnis

Besonderes Augenmerk lag auf den beiden konzerneigenen Häusern Playitas Resort und Aldiana Club Fuerteventura. Während das Playitas mit seinem umfassenden Sportangebot in landschaftlich reizvoller Umgebung überzeugte, bot der Aldiana Club klassischen Clubkomfort und Erholung. Die TeilnehmerInnen testeten beide Anlagen eingehend und sammelten praxisnahe Eindrücke für ihre künftige Beratung.

Ein Highlight der Reise war außerdem eine geführte Wanderung mit Ziegen – eine ungewöhnliche, aber eindrucksvolle Art, die Natur und Tierwelt der Insel kennenzulernen. Die tiergestützte Aktivität sorgte nicht nur für gute Stimmung, sondern vermittelte auch authentische Eindrücke des Insellebens. „Für mich war es das erste Mal auf Fuerteventura, und ich bin überrascht von der Vielseitigkeit der Insel. Das Ziegen-Trekking werde ich sicher noch lange in Erinnerung behalten“, so Helswind Ganthaler vom Reisedienst Luis Pichler in Bozen.

Mit dabei waren außerdem: Marlene Bachner (TUI Imst), Birgit Dollhäubl (Reisecenter Marchtrenk), Nina Larissa Gamsjäger (Springer Reisen Völkermarkt), Johanna Haselsberger (Ruefa Wörgl), Lucas Kaufmann (Nachbaur Reisen Feldkirch), Gabriele Neureiter (Kuoni Travel Partner Saalfelden) und Michael Tragler (Weiermair Reisen Kirchdorf). (red)