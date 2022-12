schauinsland-reisen: Sonnenseiten-Roadshow durch Österreich

Welche neuen Angebote gibt es bei schauinsland-reisen? Was müssen die Agents über die neuen Hotels wissen? Und wie lauten die wichtigsten Insidertipps? All das erfahren interessierte Agents im Jänner vom Vertriebsteam aus Duisburg. Darüber hinaus werden den TeilnehmerInnen die neuen Sommerkataloge, die mit Wortspielen wie MALLIZA, KREKODOS oder ÄGYNESIEN punkten, sowie die wichtigsten Hintergrundinfos zu Zielgebieten, Hotels, Kreuzfahrtangeboten und allem Weiteren, was für die ReiseverkäuferInnen wichtig ist, präsentiert. Zusätzlich dazu sind auch dieses Mal diverse Partner von Fremdenverkehrsämtern, Airlines und der Hotellerie dabei, die über ihr Portfolio informieren.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Agenturen. Gerade in Österreich sind wir mit der Umsatzentwicklung sehr zufrieden. Deshalb möchten wir die Roadshow nutzen, um den persönlichen Austausch nochmals zu intensivieren. Damit bieten wir den Verkäuferinnen und Verkäufern das nötige Rüstzeug für die bestmögliche Beratung ihrer Kundinnen und Kunden", so schauinsland-reisen-Vertriebsleiter Detlef Schroer.

Details zu den Info-Events

Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 18:30 Uhr mit einem gemütlichen „Get-Together“. Die Präsentation der Katalogneuheiten und -highlights beginnt um 19:30 Uhr. Bis ca. 22:30 Uhr werden die Anwesenden bei Essen und Getränken mit allen wichtigen Infos zur kommenden Sommersaison versorgt.

Alle Städte und Termine auf einen Blick:

16.01.23 – Graz

17.01.23 – Wien

18.01.23 – St. Pölten

19.01.23 – Linz

23.01.23 – Salzburg

24.01.23 – Innsbruck

25.01.23 – Dornbirn

Weitere Informationen zur Roadshow & Anmeldung unter: www.slr-info.de (red)