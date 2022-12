Im Terminal 2 hinter der Sicherheitskontrolle in der Shopping-Plaza gelegen hat der neue und modern gestaltete Store von waterdrop ab sofort täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Idee hinter den "waterdrops": durch die kleinen, zuckerfreien Drops, die natürliche Essenzen und Vitaminen enthalten, sollen Menschen dazu animiert werden mehr Wasser zu trinken. Die Drops, die in normalen Leitungswasser aufgelöst werden, sind in verschiedensten Geschmacksrichtungen erhältlich und können direkt im Store ausprobiert werden. Außerdem sind alle im Shop angebotenen Trinkflaschen plastikfrei, die verzehrbaren Produkte umweltfreundlich verpackt und können ohne weiteres durch jede Sicherheitskontrolle mitgenommen werden.

„Mit waterdrop® erhält der Airport prominenten Zuwachs: Die junge Marke hat es vom Start Up zum erfolgreichen internationalen Unternehmen geschafft. Passagiere haben im neuen Airport-Store die Möglichkeit ein heimisches Qualitätsprodukt auf ihre Reise mitzunehmen. Wir freuen uns sehr, diese kreative österreichische Marke bei uns vertreten zu haben", so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

waterdrop: Vom Start-up zum Erfolgsunternehmen

Das Wiener Start-up waterdrop® wurde 2017 gegründet und ist heute an zahlreichen internationalen Standorten unter anderem in Österreich, Deutschland, Frankreich, England, Amerika und Singapur vertreten. Gegründet wurde das Unternehmen, das Wert auf einen ökologischen Fußabdruck legt, von den drei Österreichern Martin Murray, Henry Murray und Christoph Hermann. (red)