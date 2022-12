Explora Journeys: Reiserouten der EXPLORA II für 2024/25

Die EXPLORA II wird zwischen August 2024 und Ende April 2025 auf insgesamt 25 Kreuzfahrtrouten und 14 längere Reisen sowohl bekannte Destinationen als auch Geheimtips am Mittelmeer, im Nahen Osten, in Indien, am Indischen Ozean und in Afrika ansteuern. Die Marke setzt dabei vor allem auf ein langsameres Reisetempo, unkonventionelle Ankunfts- und Abfahrtszeiten und die Chance, durch Übernachtungen im Hafen mehr Zeit in der jeweiligen Destination zu verbringen. So haben Reisende die Möglichkeit sich voll und ganz auf ihr Reiseziel einlassen und durch exklusive Aktivitäten noch intensiver zu erleben.

Michael Ungerer, Chief Executive Officer von Explora Journeys, kommentiert: „Dies ist ein neues Kapitel für die Marke und wir sind sehr stolz darauf, die EXPLORA II und diese neuen Reiserouten präsentieren zu dürfen. Unser Portfolio an Destinationen wird ständig erweitert und wir freuen uns darauf, unsere Gäste an Bord unserer Schiffe willkommen zu heißen, um einmalige Erlebnisse in wunderbaren Ländern zu genießen.“

Reiserouten der EXPLORA II 2024/25

Die EXPLORA II wird zunächst im Mittelmeer eingesetzt und Häfen in Italien, Spanien, Griechenland, Zypern, Israel und Kroatien anlaufen. Zu den Zielen zählen einige der schönsten Städte und Inseln wie: die ewige Stadt Rom, Sizilien, Menorca – die Gastronomie-Hauptstadt des Jahres 2022 - die Inseln Mykonos, Santorin, Kalamata und Korfu.

Nachdem die Pracht Israels erkundet wurde, durchquert die EXPLORA II dann den Suezkanal, wo Passagiere das reiche Erbe Ägyptens entdecken können. Anschließend fährt das Schiff auf die Arabische Halbinsel in Richtung Saudi-Arabien, entlang der Küste des Roten Meeres und steuert die Weltkulturerbestätten von Al Ula und Hegra an. Anschließend nimmt die EXPLORA II Kurs auf den Arabischen Golf, um innovative, neue und pulsierende Städte wie Doha, Dubai und Abu Dhabi zu besuchen.

Nach Halten an Indiens Küste geht die Entdeckungsreise dann weiter zu den Inseln des Indischen Ozeans, darunter die Seychellen und die Malediven, um dann die Naturschutzgebiete Afrikas mit Stopps in Mosambik, Tansania, Madagaskar, Kenia, Mauritius und Südafrika anzulaufen.

"Bei jedem Stopp sind die Gäste eingeladen zu verweilen und in einige der ältesten Kulturen einzutauchen. Es erwartet sie eine Kombination aus alten und modernen Städten, wilder Flora und Fauna, Musik, Festivals, kristallklarem Wasser, Wüstenabenteuern und UNESCO-Stätten", so Explora Journeys in der Aussendung. "Wie bei der EXPLORA I wohnen auch die Gäste der EXPLORA II in einem sorgfältig kuratierten "Zuhause auf See" für anspruchsvolle Reisende."

Buchungsstart:

Buchungen für Reisen mit der EXPLORA II von August 2024 bis Ende April 2025 sind ab sofort möglich.

Nähere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)