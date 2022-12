Kneissl Touristik präsentiert Jahreskataloge 2023

Kneissl Touristik stellt seine drei Jahreskataloge für 2023 vor: Der Papageitaucher mit dem forschen Blick fordert dabei unmissverständlich zur Islandreise auf, die Felsenstadt Petra repräsentiert das Faszinosum Fernreisen und die baskische Felseninsel Gaztelugatxe das Europa-Portfolio.

Europa 2023:

StudienErlebnisReisen, StudienReisen, StädteReisen, MusikReisen, WanderReisen

Europa zeigt sich im neuen Katalog "Europa 2023" auf 200 Seiten in seiner ganzen Vielfalt: Von den Azoren bis Zypern kann man unter der Leitung von ReiseleiterInnen Europa in Geschichte und Gegenwart kennenlernen. So werden Kneissl-Reisenden auch im kommenden Jahr intensive Naturbegegnungen auf WanderReisen, Stadtluft und Kultur bei den meist 4- oder 5-tägigen StädteReisen oder die gesammelte Atmosphäre in Musentempeln bei MusikReisen geboten.

Tipp: Viele Reiseangebote in Kleingruppen (bis 20 Personen).

Fernreisen 2023:

StudienErlebnisReisen weltweit

2023 steht aber auch im Zeichen von Fernreisen - und das Kneissl-Angebot steht bereit: Von den wildreichen Nationalparks im Südlichen Afrika bis zu den faszinierenden Tempeln und Pagoden von Angkor, vom Königreich Bhutan bis Neuseeland und Australien reicht das weit gespannte Fernreisen-Angebot. Schwerpunktdestinationen sind Afrika, der indische Subkontinent, Indochina sowie Lateinamerika. Orientfeeling erlebt man u.a. im Oman, Usbekistan, Kirgistan, Jordanien (siehe Katalogtitel) und Israel.

Tipp: Viele Fernreisen werden in der Kleingruppe mit max. 18 Personen durchgeführt.

Nordland 2023:

Großbritannien - Irland - Skandinavien - Island

Mit dem konzentrierten Nordland-Katalog 2023 bietet Kneissl Touristik Reisefreunden aber auch zahlreiche Natur- und Kulturerlebnisse speziell für den Norden und Nordwesten Europas: Mächtige Gletscher und Vulkane in Island, atemberaubende Fjorde in Norwegen, das „Erlebnis Eis“ in Grönland, aber auch die skandinavischen Hauptstädte, Irland und Großbritannien stehen auf dem Programm.

Tipp: Viele Reisen werden in der Kleingruppe bis 20 Personen angeboten.

Extra-Tipp: Jeder Transportweg - Flug/Bus/Schiff - wird CO2-kompensiert.

Nähere Informationen zum Angebot von Kneissl Touristik unter: www.kneissltouristik.at (red)