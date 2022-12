Capital Region USA: National Christmas Tree feiert Jubiläum

Die National Christmas Lightning Ceremony im President’s Park ist seit 1923 eine feste Tradition und läutet die Vorweihnachtszeit in Washington, DC und in den gesamten Vereinigten Staaten ein. Wurde anfangs jedes Jahr ein neuer Baum aufgestellt, steht die heute genutzte Fichte fest verwurzelt an ihrem Platz und wird zur Weihnachtszeit mit einem aufwändigen Lichterschmuck dekoriert. Rund um den National Christmas Tree formen 58 kleinere Bäume, die die einzelnen Bundesstaaten und Territorien der USA sowie den District of Columbia repräsentieren, den „Pathway of Peace“.

Die Zeremonie wurde von zahlreichen Künstlern wie LL Cool J, Shania Twain, Joss Stone und vielen mehr begleitet. Der National Christmas Tree steht unter der Schirmherrschaft des National Park Service und der National Park Foundation und kann täglich zwischen 10 und 22 Uhr (Freitag und Samstag bis 23 Uhr) besucht werden. Die Beleuchtung der Bäume wird zum Sonnenuntergang angeschaltet.

Weitere Informationen unter: www.thenationaltree.org

