Florida Keys: Neues Jahr - neue Events

Die Florida Keys starten das neue Jahr gleich mit einem bunten und vollen Veranstaltungskalender: Darunter Kulinarisches wie das Florida Keys Seafood Festival, Kulturelles wie die „Key West Home Tours“ und Kurioses wie der „Conch Shell Blowing Contest“, der im kommenden Jahr sein 60tes Jubiläum feiert.

Hier die größten Events von Jänner bis März 2023 im Überblick:

Kulinarische Events auf den Florida Keys

Liebhaber von Meeresfrüchten und Fisch haben auf den Florida Keys im ersten Quartal 2023 gleich zweimal Gelegenheit zum Schlemmen. Den Auftakt macht das zweitägige „Florida Keys Seafood Festival“ am 14. und 15. Jänner im Bayview Park in Key West. Hier kommen lokale Delikatessen wie gegrillte Langusten, Steinkrabben-Scheren mit Limettensenfsauce, Pink Shrimps, Conch Ceviche und Conch Fritters auf den Tisch. Garniert wird das Ganze mit einem bunten Rahmenprogramm aus Livemusik, Kids-Entertainment, Shopping und natürlich den passenden Getränken zu Fisch & Co. Der Eintritt kostet 10 USD pro Person; für Kinder unter 12 ist der Besuch kostenlos.

Wer das Seafood Festival in Key West verpasst hat, kann am 11. und 12. März beim „Marathon Seafood Festival“ im Marathon Community Park vorbeischauen. Auch hier dreht sich alles um Köstlichkeiten aus dem Meer und eine bunte Mischung aus Amüsement für Groß und Klein. Der Eintritt kostet 5 USD pro Person; für Kinder unter 12 ist der Besuch kostenlos.

Alle, die nach einem noch größeren Geschmackserlebnis suchen, sind beim „Key West Food and Wine“-Festival von 25. bis 29. Jänner 2023 willkommen. Fünf volle Tage schwelgen Liebhaber von feinen Speisen und erstklassigen Weinen im "Gourmet-Himmel". Hier zeigt sich die ganze Kochkunst der lokalen Küchenchefs, die auch über den Tellerrand der Keys hinausblicken. So gehören zu den Events beispielsweise auch Verkostungen von raffiniert zubereiteten südamerikanischen Empanadas, gegrillten Chorizos (Choripán) oder edlen Tropfen aus den berühmten argentinischen Anbaugebieten von Mendoza, La Rioja und San Juan.

Zwei kulturelle Keys-Highlights im Februar 2023

Neben Kulinarik spielen auch Kunst und Kultur auf den Keys eine große Rolle. Im Februar 2023 finden gleich zwei Events statt, die Besuchern einen Blick hinter die karibische Kulisse der Inselkette ermöglichen. Am 18. und 19. Februar 2023 veranstaltet die Old Restoration Foundation ihre sogenannten „Home Tours“. Zwei Tage lang haben Besucher die Gelegenheit, die historischen Häuser und Gärten von Key West zu besichtigen. Gebäude aller Größen, jeden Alters, mit den unterschiedlichsten architektonischen Merkmalen sowie mit Kunstsammlungen und Antiquitäten öffnen ihre Türen und erzählen ihre persönliche Geschichte. Der Eintritt kostet 60 USD an der Abendkasse. Mit dem Kauf der Eintrittskarte unterstützen Besucher die Erhaltung der einzigartigen Architektur, Kultur und Geschichte von Key West.

Während des Old Island Days Arts Festival am 25. und 26. Februar 2023 können Besucher die kreativen Werke von etwa 100 ausgewählten Künstlern entdecken. Die landesweit anerkannte Open-Air-Ausstellung von Talenten aus den Florida Keys und anderen amerikanischen Staaten findet täglich von 10 bis 17 Uhr im Truman Waterfront Park in Key West statt. Die zweitägige Veranstaltung vereint Kenner, Sammler und Kunstinteressierte. Der Eintritt ist kostenfrei.

Skurrile Tradition: 60 Jahre Conch Shell Blowing Contest

Am 5. März 2023 um 12 Uhr geht es los: Die Teilnehmer des 60. Conch Shell Blowing Contest, der auch „Conch Honk“ genannt wird, versammeln sich im Garten des ältesten Hauses von Key West in der 322 Duval Street. Wer den harmonischsten, längsten, lautesten und ungewöhnlichsten Ton hervorbringt gewinnt. Die Anmeldung beginnt um 10 Uhr und mitmachen kann jeder, von Jung bis Alt. Auch Besucher sind herzlich eingeladen, an dem kostenlosen Event teilzunehmen.

Das Blasen auf dem leeren Gehäuse der „Conch“-Muschel hat eine lange Tradition. Bereits die ersten Siedler signalisierten damit, dass ein sinkendes Schiff vor der Küste gesichtet wurde. Die „Conch“ besitzt bis heute auf den Florida Keys eine große Bedeutung. So werden die Florida Keys als „Conch Republic“ und ihre Einwohner als „Conchs“ bezeichnet. Muscheln im Backteig, die sogenannten „Conch fritters“, sind eine beliebte lokale Spezialität.

Weitere Informationen über die Florida Keys & Key West unter: www.fla-keys.de