Erster Weinviertler Weintourismuskongress

Gemeinsam mit Touristikern und Branchen-Experten richtetet man den Blick auf die derzeitige Situation des Weintourismus im Weinviertel und auf das Potential dieses Reisesegments.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger eröffnete den ersten Weinviertler Weintourismuskongress mit folgenden Worten: „Wie der Name schon sagt, ist das Weinviertel der ideale Ort für Weintourismus im Herzen Europas. Für jede:n fünfte:n Urlauber:in war der Wein im heurigen Sommer der Hauptgrund für einen Urlaub in Niederösterreich. Für die kommenden Monate stimmt mich zuversichtlich, dass Wein- und Kulinarik-Reisen auch ein krisensicheres Reisemotiv sind. Trotz Pandemie blieb der Anteil an Wein- und Kulinarik-Urlaubern:innen in den vergangenen Jahren immer konstant“,

„In den letzten Monaten wurde intensiv daran gearbeitet, das Weinerlebnis Weinviertel noch besser in Szene zu setzen. Wesentliches Element sind die Kellergassen. Im Laufe der nächsten Jahre sollen neue Unterkünfte in und um die Kellergassen entstehen. Das größte Weinbaugebiet Österreichs soll dadurch noch besser für unsere Gäste aus dem In- und Ausland erlebbar werden.“

Derzeitige Situation & Ideen für die Zukunft

„Für uns stellen sich die Fragen: Wo stehen wir? Wie werden wir als Destination von außen wahrgenommen? Wie charakterisiert sich der typische Weintourist und wie können wir das Weinviertel zum erstklassigen und unverwechselbaren ‚Weinerlebnis Weinviertel‘ entwickeln?“ erörterte Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH. „Wir sehen hier ein immenses Potential und möchten aus diesem Grund dieses Segment in all seinen Facetten weiterentwickeln und intensivieren.

Der Weinviertler Weintourismuskongress ist hierfür ein öffentlicher Startimpuls, der eine Weiterentwicklung und Fortsetzung im kommenden Jahr finden wird.“ Und Dominik Hiller, Projektleiter des Weinerlebnisses Weinviertel fügte hinzu: „Bei dieser Entwicklung sind Winzer, Beherberger, Ausflugsziele, Kellergassenführer und viele mehr gleich wohl gefordert, damit wir hier gemeinsam den nächsten Schritt in die Zukunft setzen können.“

Redner & Programm des Kongresses

Der eintägige Kongress richtete seinen Fokus auf die derzeitige Situation des Weintourismus im Weinviertel und gab mittels Vorträgen namhafter Persönlichkeiten aus der Welt des österreichischen Weintourismus wertvolle Inputs zur Thematik.

Als Gastredner konnten u. a. Michael Duscher (Geschäftsführer Niederösterreich Werbung GmbH), Ulrike Hager (Österreich Wein Marketing), Stephanie Tischler (IMC Fachhochschule Krems GmbH), Christian Kalch (Bauberatung Kellergassen), Joachim Maly und Manfred Breindl (Verein der Kellergassenführer), Klaus Gössl (Weinstraße Westliches Weinviertel), Johannes Pleil (Weinviertel Tourismus), Susanne Reidliner (Vino Versum) sowie Bernd Kleinschuster (Landgut & SPA Althof Retz) begrüßt werden.

Im Anschluss an die Vorträge und Diskussionsrunden wurden Arbeitsgruppen gebildet, die die Basis bildeten, gemeinsame Ideen für die Zukunft zu sammeln und die bereits angesprochenen Themen noch intensiver zu beleuchten. (red)