Motel One eröffnet erstes Haus in Tirol

Die Motel One Group, die derzeit 85 Hotels mit 24.264 Zimmern in 12 europäischen Ländern betreibt, verkündete heute die Eröffnung des neuen Hauses im Motel One Tower direkt am Hauptbahnhof von Tirols Hauptstadt.

Motel One Innsbruck

Das erste Motel One in den Alpen verfügt dabei über 234 Zimmer und punktet durch sein außergewöhnliches Design, in dem moderne Architektur und Tradition vereint werden. Ein besonderes Highlight: Im 13. Stock finden Gäste die Panoramabar mit atemberaubendem Blick auf die Berge. Zimmer sind ab 99 EUR pro Nacht buchbar.

Nähere Informationen unter: www.motel-one.com (red)