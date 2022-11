Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 46/47

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streik in London-Heathrow:

Noch bis zum Montag soll am Flughafen London Heathrow ein Streik des Bodenpersonals stattfinden. Es wird mit Einschränkungen vor allem am Terminal 2, 3 und 4 gerechnet. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Wahlen in Kasachstan:

Am Sonntag finden in Kasachstan Präsidentschaftswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Parlamentswahlen in Nepal:

Ebenfalls am Sonntag sind in Nepal Parlamentswahlen anberaumt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Auch Äquatorialguinea vor Wahlen:

Nicht zuletzt finden an dem Tag in Äquatorialguinea Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich.

WM startet in Katar:

Von 20.11. bis 18.12. findet in Katar die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft statt. In Katar kommen verstärkt digitale Technologien zum Einsatz. Insbesondere wird der öffentliche Raum mit Videokameras mit biometrischer Erfassung überwacht. Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen muss gerechnet werden. Reisende sollten Anweisungen der Behörden folgen und vor Ort weitere Informationen zu ihrem Reisezweck einholen.

Unabhängigkeitstag im Libanon:

Am 22.11. wird im Libanon der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

