Gute Stimmung bei der Photo+Adventure

Mit dem Erfolg soll die P+A eine der größten Fachmessen für Fotografie in Europa bleiben. Der unverwechselbare Themenmix zieht auch nach der Zwangspause die Massen an und deckt nach wie vor ein breites Spektrum ab, welches Jung und Alt, Profis und Hobbykünstler, Abenteurer sowie Fotoliebhaber, gleichermaßen anspricht.

Informieren und Neues ausprobieren

Das Programm war vielfältig und das Interesse groß: Im Messebereich präsentierten Aussteller aus Österreich, Europa, bis Afrika und Asien, Innovationen und Dienstleistungen vom Kameramarkt und dem Reisesegment. Das bestätigen auch die fast restlos ausgebuchten Seminare, Workshops und Fachvorträge. Nur wenige Restplätze waren an der Kassa verfügbar. Der technologische Fortschritt hat den Kameramarkt nachhaltig verändert. Canon, Fuji, Nikon, OM System, Sony aber auch Hasselblad und DJI, Tamron oder Sigma, Polaroid, Benro rückten allesamt mit den erst in den letzten Wochen präsentierten Neuheiten aus dem Technikbereich an und präsentierten diese z.T. erstmalig der Öffentlichkeit. An den Messeständen herrschte reges Treiben. Neueste Technologien und innovative Gadgets konnten hautnah ausprobiert und getestet werden: Drohnen im Live-Modus testen, ein E-Scooter Parcour oder eine Indoor Mountainbike Strecke, sorgten nicht nur für Dynamik, sondern auch für den nötigen Spaßfaktor.

„Der direkte Austausch vor Ort, die Produktvorstellungen und Neuheiten, das Vernetzen mit Profis aus der Branche - all das zeigt, dass das Format einer Messe nach dem Marathon an Online Meetings und Zoomveranstaltungen der letzten Jahre seine Stärke voll entfalten kann“, so Thomas Wiltner, einer der beiden Geschäftsführer.

Messeatmosphäre von hoher Wichtigkeit

Die neue Messelocation in der Eventpyramide Vösendorf wurde wie erwartet gut angenommen und ermöglichte zudem neue Ideen, im lichtdurchfluteten Ambiente der Glaskonstruktion, umzusetzen. In allen Ecken konnte man Fotografiebegeisterten beim Knipsen zusehen, die das Tageslicht und die unzähligen Motive für sich genutzt haben. (red)