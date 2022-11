ibis Styles Graz Messe: Bereicherung für die Messestadt Graz

Next Slide

Zum Angebot des Grazer Hotels gehören 101 Zimmer, neun Tagungsräume sowie ein Frühstücks- und Restaurantbereich inklusive Bar-Area. Das Haus wurde unter dem Motto „One Day in Austria“ gestaltet und verspricht den Gästen eine spannende Reise durch Österreich. Das Designkonzept besteht aus vier verschiedenen Themen, aufgeteilt auf die öffentlichen Bereiche sowie die vier Etagen mit Gästezimmern.

Café oder Berghütte

So finden sich Gäste entweder in einer modernen Interpretation des klassischen Wiener Cafés oder einer Tiroler Berghütte wieder. Im Frühsommer 2023 kommen mit dem Abschluss der Renovierungsarbeiten in den verbleibenden zwei Etagen die Südsteiermark mit ihren Buschenschänken und das Salzburger Land mit seinen klassischen Dirndl-Motiven hinzu. (red)