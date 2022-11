Photo+Adventure - Das Reisefestival im November in Wien

Reisen und Fotografie sind zwei Bereiche, die eng miteinander verbunden sind: Neue Länder und Kulturen erkunden, Eindrücke festhalten, Emotionen einfangen und bildhafte Erinnerungen schaffen. Diese „logische“ Themenverknüpfung ist seit 2004 Teil des Erfolgsrezepts der Photo+Adventure und soll Lust auf neue Abenteuer machen bzw. Inspiration für spektakuläre Erinnerungsmotive schaffen.

Gemeinsam inspirieren & reflektieren

Für alle, die außergewöhnliche, authentische Reisen suchen ist die Photo+Adventure die perfekte Anlaufstation. Spezialisierte Aussteller, die ihre Region kennen wie die eigene Westentasche, informieren aus erster Hand und geben Tipps und Ideen für das nächste Abenteuer.

2022 werden aber gleichzeitig auch die problematischen Seiten des Tourismus reflektiert: Wenn es um Reisen geht, beschäftigen wir uns immer mehr mit den Vor- und Nachteilen des Tourismus, Nachhaltigkeit und Aspekten des Klimawandels bzw. Auswirkungen auf unser Ökosystem. Begriffe wie „Overtourism“ sind in aller Munde, Flugscham wird thematisiert, aber auch vor „Greenwashing“ nimmt es in der Reisebranche keinen Halt.

Kann man 2022 noch unbeschwert und bedenkenlos um die Welt reisen? Was bewirkt Selbstverzicht wirklich? Viele Akteure der Photo+Adventure Messe setzen sich mit diesen Fragen auseinander und was wir sinnvoll beitragen können, um Nachhaltigkeit im Tourismus auch wirklich umsetzen zu können.

Wie geht das? Wie wird das umgesetzt?

Einerseits durch ein vielfältiges Spektrum an Tourismusausstellern: Das sind v.a. Spezialreiseveranstalter, einige Regionen und Länder bzw. Themenanbieter wie die Wanderhotels und die alpinen Vereine, die wiederum Aktivitätenangebote und Themenreisen im Programm haben bzw. auch auf der Messe thematisieren.

Andererseits erfolgt die Emotionalisierung durch ein umfangreiches und vielfältiges Rahmenprogramm im Tourismussegment. Das sind Seminare, Fachvorträge, Live-Vorträge (Reise- und Abenteuerberichte, Destinationenportraits, etc.).

Der Themenmix ist der Clou!

Anders als klassische Messen im Reisesegment, sind die Themenfelder der P+A inter- und transdisziplinär als eine der tragenden Säulen des Konzepts. So kommen Besucher:innen unterschiedlicher Bereiche zusammen, die sich gegenseitig ergänzen - Der Themenmix ist der Clou! Weltenbummler, Abenteuer, Reisefotografen, Veranstalter, Reiseleiter geben ihre Eindrücke und Erfahrungen in (Fach)Vorträgen, Seminaren und Workshops weiter.

Aber auch: Fotografien sind Reiserinnerungen. Wie kann ich meine Fotos verbessern? Was kann ich mit diesen besonderen Reiseerinnerungen, die in jedem Foto stecken, am besten machen, damit sie nicht am Handy oder in der Kamera „versauern“. Wie bereite ich Fotos für ein optimales Druckergebnis vor, sei es im Kalender oder Fotobuch? Wie schneide ich Urlaubsvideos zu einer spannenden Erzählung, für Social Media oder für die Liebsten daheim? Diesen und vielen anderen „technischen“ Fragen der Fotografie und der Videografie geht die Photo+Adventure nach.

Details zum Event:

Datum: 12.-13. November 2022

12.-13. November 2022 Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 9 -18 Uhr

Samstag und Sonntag, 9 -18 Uhr Ort: Eventpyramide Wien-Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Eventpyramide Wien-Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf Tickets unter: www.photoadventure.at/shop - Der Vorverkauf endet am 11. November um 22 Uhr, Tickets sind begrenzt.

www.photoadventure.at/shop - Der Vorverkauf endet am 11. November um 22 Uhr, Tickets sind begrenzt. Regelung für Fachbesucher: Ermäßigtes Fachbesuchertickt an der Pressekassa (mit Visitenkarte)

Weitere Infos unter: www.photoadventure.at (red)