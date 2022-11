China Airlines ist zurück in Wien

Heute, am 31. Oktober 2022, wurde die Verbindung von Belina Neumann, Head of Aviation Development am Flughafen Wien, und Joachim Trauner, Sales & Marketing/Austria CEE Countries von China Airlines, wiedereröffnet.

Aber bereits im Jänner wird um einen weiteren Flug aufgestockt. Sichtlich zufrieden mit der Nachfrage kündigt Sales und Marketing Manager Joachim Trauner im Rahmen eines Pressetermines in Wien einen fünften wöchentlichen Flug ab März nächsten Jahres an. Grund dafür ist nicht zuletzt die starke Nachfrage nach Flügen über das Drehkreuz Taipeh hinaus. Anschlussflüge innerhalb Asiens und Ozeaniens bis hin zu Australien erfreuen sich großer Beliebtheit. Für längere Transfers in Taipeh wird ein attraktives Stopover-Programm angeboten.

Großes Angebot in Asien - und darüber hinaus

Aus europäischer Sicht interessant: Die Airline baut ihr Asienangebot immer weiter aus. So wird beispielsweise ab Jänner das vietnamesische Da Nang neu in den Flugplan aufgenommen. Zur Zeit fliegt China Airlines 84 Destinationen in Asien an, sechs sind es in Ozeanien. Für die weitere Expansion hat die Fluglinie erst kürzlich 16 Boeing 787 Dreamliner geordert. Aktuell umfasst die Flotte 86 Flugzeuge, darunter 14 Airbus A350, mit denen auch Wien in einer komfortablen Drei-Klassen Kabinenauslegung angeflogen wird. Neben Business- und Economy-Klasse, wird eine sehr komfortable und hochwertige Premium Economy-Klasse angeboten.

Dreimal pro Woche direkt von Wien nach Taipeh

Jeden Montag, Dienstag und Sonntag hebt die nationale Airline Taiwans von Wien nach Taipeh ab. Die Flugverbindung wird mit einem modernen Airbus A350 bedient, die Flugzeit beträgt etwa 12 Stunden. Taiwan ist ein Inselstaat mit modernen Städten, traditionellen Tempeln, Thermalquellenresorts und eindrucksvoller Berglandschaft. Taipeh, die Hauptstadt im Norden des Landes, ist für ihre geschäftigen Nachtmärkte, das Nationale Palastmuseum mit chinesischer Kunst aus der Kaiserzeit sowie den 509 m hohen Wolkenkratzer Taipei 101 bekannt, der in Form eines Bambusrohrs errichtet wurde und eine Aussichtsplattform bietet. Besonders zur eindrucksvollen Kirschblütezeit ist Taiwan ein beliebtes touristisches Reiseziel. (red)