"Individuell reisen ohne Gruppe 2023"-Katalog von Marco Polo

Der soeben erschienene Katalog „Individuell reisen ohne Gruppe 2023“ umfasst insgesamt 65 Routenvorschläge, die im Vorfeld an individuelle Vorstellungen angepasst werden können. Ebenso im druckfrisch erschienenen Katalog 2023 gebündelt: Individuelle Städtereisen mit eigenem Scout, beispielsweise nach Venedig oder Rom, und Rundreisen mit dem Mietwagen, etwa durch Namibia oder den Oman.

Individualreise durch Marokko

In Casablanca wartet gleich zu Beginn der individuellen Marco Polo Reise „Marokko - Zauberhafte Königsstädte“ ein Mittagessen in „Rick’s Café“, bekannt durch den Hollywood-Klassiker, bevor es im Privatwagen zum Sightseeing geht. Anderntags spazieren die Marco Polo Gäste mit ihrem persönlichen Scout durch die verschlungenen Gassen von Meknes, Stadt des marokkanischen Sonnenkönigs und Weltkulturerbe. Immer möglich: ein spontaner Fotostopp, Einkaufsbummel oder Basarbesuch. In Fes zeigen Gerber wie Felle enthaart, gewalkt und gefärbt werden. Marokkanisches Open-Air-Theater mit Fakiren, Schlangenbeschwörern und Gauklern wird auf dem Djemma el-Fna dargeboten, dem zentralen Marktplatz von Marrakesch. Wer gänzlich in orientalisches Flair eintauchen möchte, der wählt zum Übernachten Riads. Das sind traditionelle Bürgerhäuser oder Paläste, die in Gästehäuser umgebaut wurden.

Preisbeispiel: Inklusive Transfers, Ausflügen, Rundreise im Privatwagen, Übernachtungen mit Frühstück, einem Mittagessen und örtlicher Reiseleitung in den Königsstädten ist die achttägige Marco Polo Reise „Marokko - Zauberhafte Königsstädte“ ab 1.599 EUR in Standardhotels bzw. ab 1.749 EUR in Riads buchbar. Erweitern lässt sich die Reise mit Relaxtagen an den Traumstränden von Essaouira im Süden oder einem Abstecher nach Tanger und Tetouan im Norden.

Weitere Informationen rund um individuelle Reisen unter: www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/individuell (red)