TUI-Tour nach Dubai und Thailand

Zu Beginn der Tour ging es für die Agents mit Emirates in die Metropole Dubai und direkt in das 4-Sterne Hotel Riu Dubai. Neben der Besichtigung des neuen 5-Sterne Hotels Hilton Dubai Palm Jumeirah standen zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie etwa die Besichtigung des Burj Khalifa mit Dubai Fountain, The View at the Palm, das Dubai Aquarium und Museum of the Future auf dem Programm.

Khao Lak, Phan Nga, Phuket und Bangkok

Nach diesen ereignisreichen Tagen flogen die Agents mit Emirates weiter auf die thailändische Insel Phuket, mit Check-In im 5-Sterne Club Robinson Khao Lak an einem der schönsten Strände Südthailands. In Thailand besuchten die Reiseprofis mehrere Hotels, darunter etwa das TUI Blue Khao Lak, La Flora Khao Lak sowie das Phuket Marriott Resort & Spa am Merlin Beach. Einer der Höhepunkte dieser TUI Das Reisebüro-Exklusivtour war die Besichtigung eines Elefanten Retreats, bei dem die ReiseexpertInnen den Elefanten besonders nahekommen konnten und für die Dickhäuter eine Mahlzeit mit Bananen, Reis, Mehl und diversen Gewürzen zubereiteten. Zudem hatten die Agents die Möglichkeit, sich bei einer Thai Cooking Class im Robinson Club gegenseitig zu bekochen. Weitere Highlights dieser Tour waren die Ausflüge in die Altstadt Phuket und zur berühmten Phang Nga Bay sowie der Besuch der bekanntesten Tempel und Märkte in Bangkok, bevor es für die Agents mit Emirates über Dubai wieder zurück nach Wien ging. (red)