Celebrity: Debüt im Südpazifik

Ihre erste Kreuzfahrt führt an 13 Tagen zu mehreren Zielen auf die Nord- und Südinsel Neuseelands, anschließend geht es wieder zurück nach Sydney. Das sind die Highlights der Celebrity-Saison 2022/23 in Down Under:

Celebrity Cruises bietet erstmals eine spezielle „Food and Wine“-Tour ab Melbourne, Adelaide und Hobart. Gäste können hier unter anderem edle Tropfen direkt beim Winzer probieren

In Hobart, Cairns und Adelaide liegt das Schiff über Nacht. So können Gäste auch ins pulsierende Nachtleben dieser Städte eintauchen oder längere Ausflüge unternehmen

Auch der Aufenthalt in Melbourne, Brisbane und Christchurch ist deutlich länger als üblich. Die Abfahrten erfolgen hier erst um 20 Uhr

Gäste können das Great Barrier Reef von oben und unten erleben. Zur Wahl stehen private Jacht-Ausflüge zum Schnorcheln und Tauchen sowie unvergessliche Helikopterflüge

Die beliebte Tour von Auckland nach Fidschi feiert ein Comeback. Sie startet zum ersten Mal im Januar. Weitere Routen führen auch nach Samoa und Tonga und damit zu weiteren Trauminseln im Südpazifik

Am Ende der Saison steht eine neue Transpazifik-Kreuzfahrt auf dem Programm. Sie führt von Sydney nach Honolulu (Hawaii) und überquert dabei die internationale Datumsgrenze.

„Die Rückkehr nach Down Under wurde lange erwartet. Jetzt ist es endlich soweit. Die Celebrity Eclipse ist das erste Celebrity-Schiff, das 930 Tage am Stück in dieser Region unterwegs sein wird. Die Rückkehr in diese Region ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in der globalen Erholung der Kreuzfahrtbranche", sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises.

Preisgekröntes Schiff

Neben 21 stilvollen Restaurants und Bars sowie dem Resort-im-Resort-Bereich "The Retreat", bietet die Celebrity Eclipse speziell für Outdoorfans eine mehr als 2.000m² große Fläche mit echtem Rasen. Dieser Bereich des Schiffes, "The Lawn Club", ist eine Rarität auf See und soll den idealen Ort darstellen, um den Meerblick bei Live-Musik zu genießen, Sonne zu tanken, zu picknicken oder Filme zu schauen. Die Celebrity Eclipse ist 315 Meter lang und bietet Platz für maximal 2.850 Passagiere. (red)