CzechTourism: Vielfältige News aus der Region Südböhmen

Bei der gestrigen Pressekonferenz im Tschechischen Zentrum stellten Ondřej Flemr von der südböhmischen Tourismuszentrale und Roman Hrdina, von der tschechischen Zentrale für Tourismus in Wien die vielfältigen News aus der Region Südböhmen vor. Allen voran die neue Zugverbindung der ÖBB unter dem Namen Silva Nortica ("Nordwald") die ab Dezember zwischen Wien und Prag verkehrt.

Silva Nortica fährt von Wien nach Prag

Die Region Südböhmen liegt quasi direkt vor unserer „Haustüre“ und birgt eine Menge an einzigartigen Orten und UNESCO-Weltkulturerbestätten. Diese bekannten und unbekannten Schätze der Region, sind ab 11. Dezember 2022 sogar noch bequemer zu erreichen: Denn mit dem ÖBB Fahrplanwechsel wird die Silva Nortica die Strecke von Franz-Josefs-Bahnhof in Wien über Gmünd nach Prag werktags wieder einmal täglich, am Wochenende sogar zweimal täglich anbieten. Auf der Strecke kommt das reguläre Tarifangebot der ÖBB bzw. des Verkehrsverbunds Ost-Region zur Anwendung, das bedeutet: Klimatickets gelten auch auf dieser Verbindung. Außerhalb Österreichs müssen Reisende ein entsprechendes Ticket erwerben.

Neue Rad und Wanderwege

In Südböhmen sind gleich drei Fernwanderwege zu finden - neu ist im Jahr 2022 der Fern- und Wanderweg durch "Böhmisch Kanada" hinzugekommen. Der Name ist dabei Programm, denn im Herbst ähnelt die hiesige Landschaft tatsächlich der kanadischer Wälder. Auf insgesamt 118km führt die Strecke aber nicht nur durch tolle Landschaften sondern beispielsweise auch durch Dörfer und Städte wie Jindřichův Hradec, Nová Bystřice und Slavonice.

Der Lainsitz-Tal-Weg entlang des Lainsitz Flusses mit einer Gesamtlänge von 55km ist der erste tschechische Wanderweg der zu den Leading Quality Trails Best of Europe zählt, und ist damit einer der besten Routen Europas.

Last but not least, ist die Erweiterung des Wegs "Goldener Steig" durch Tschechien mittlerweile zu den großen Klassikern Südböhmens avanciert. Dieser führt seit 2018 auch durch den grenzüberschreitend Böhmerwald. Insgesamt laden seither über 600km zum Erkunden ein.

Advent in Südböhmen

Traditionell erleuchten in der Adventzeit die tschechischen Städte und Gemeinden, Burgen, Schlösser und weitere Sehenswürdigkeiten in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Aber auch zahlreiche kleine und große Adventmärkte warten darauf erkundet zu werden.

In Südböhmens Hauptstadt Budweis findet der Adventmarkt ganze sechs Wochen lang - von 18. November bis 31. Dezember 2022 - auf dem großen quadratischen Marktplatz statt. Der große Christbaum wird dann am 25. November 2022 zum ersten Mal festlich erleuchtet. Zusätzlich zum Adventmarkt wird Besuchern eine Eislaufbahn neben dem festlich illuminierten Samson-Brunnen geboten.

In Böhmisch Krumau findet ebenfalls direkt auf dem historischen Marktplatz, inmitten der UNESCO geschützten Altstadt ein besuchenswerter Adventmarkt statt. Von 25. November 2022 bis 1. Jänner 2023 erwartet Besucher ein vielfältiges Rahmenprogamm wie der feierlichen Erleuchtung des Christbaums, eine Nikolowerkstatt, einer lebenigen Krippe uvm.

Weitere Highlights im Advent finden in den Städten Tábor und Třeboň - die ab dem Fahrplanwechsel ebenfalls mit dem Direktzug Silva Nortica zu erreichen sind.

So finden im Schloss von Třeboň ab 24. November bis 1. Jänner 2023 jeweils an den Adventwochenenden und an den Feiertagen Führungen durch die weihnachtlich dekorierten Schlossräumlichkeiten statt. Abgerundet wird das Angebot von Schlosskonzerten und Verkaufsausstellungen.

Aber auch der Besuch der Stadt Jindřichův Hradec lohnt sich im Advent ganz besonders: Sowohl auf dem historischen Marktplatz, als auch in den Innenhöfen des Burgschlosses finden am zweiten Adventwochenende Adventmärkte statt. Weiters sollte ein Besuch der größten mechanische Krippe der Welt, die Kryza-Krippe, die im Regionalmuseum der Stadt ausgestellt wird, eingeplant werden.

Weitere Informationen:

Kostenlose Broschüren zu den südböhmischen Städten können von Interessierten unter wien@czechtourism.com angefordert werden.

Allgemeine Informationen rund um das Reiseland Tschechien gibt es unter: www.visitczechrepublic.com

(red)