SeaWorld Parks & Entertainment: Neue Attraktionen ab 2023

Nach der Meldung zu „Serengeti Flyer“ stehen nun bereits die nächsten Attraktionen der Freizeitparks für 2023 in den Startlöcher: Bei „Pipeline“ in SeaWorld Orlando erwartet die Passagiere eine weltweit einmalige Fahrt auf von Surfbrettern inspirierten Fahrzeugen; bei „Arctic Rescue“ in SeaWorld San Diego geht es ebenfalls rasant zu: Drei Beschleunigungsabschnitte katapultieren die von Schneemobilen inspirierten Wagen auf bis zu 64km pro Stunde und ist damit künftig die schnellste und längste Achterbahn an der Westküste der USA, bei der die Fahrgäste auf einem Gefährt befördert werden. Feuchtfröhlich, rasant und innovativ wird es auch bei der Wasserbahn „Catapult Falls“ in SeaWorld San Antonio: Mit Hilfe eines für nordamerikanische Wasserbahnen einmaligen Lifts werden die Boote dabei in die Höhe gebracht, ehe sie ins Wasser hinabsausen.

„2023 verspricht ein weiteres aufregendes Jahr für unsere SeaWorld-Parks zu werden, in dem wir zusätzliche neue Fahrgeschäfte und Erlebnisse vorstellen, die es sonst nirgendwo gibt", so Marc Swanson, CEO von SeaWorld Parks & Entertainment. „Wir sind bestrebt immer wieder neue Nervenkitzel in unsere Parks zu bringen und gleichzeitig neuartige und fesselnde Erlebnisse mit Meereslebewesen zu bieten. Mit ihrem Parkbesuch unterstützen unsere Besucher eine Organisation, die in den letzten 55 Jahren mehr als 40.000 Tieren in Not geholfen hat."

Surf-Achterbahn in Orlando

Die neueste Attraktion in SeaWorld Orlando hört auf den Namen „Pipeline: The Surf Coaster“ und transportiert die Gäste auf einem riesigen Surfbrett durch etliche Kurven, Drehungen und durch insgesamt fünf „Airtime“-Elemente, bei denen sie die Schwerelosigkeit erleben. Der fahrbare Untersatz in Form des Surfbretts simuliert zudem durch Heben und Senken der Sitze das Gefühl des Wellenreitens und ist in dieser Form weltweit einzigartig. In der Spitze wird dabei eine Geschwindigkeit von 97km/h erreicht, womit sich die Attraktion vor allem an diejenigen richtet, die den Nervenkitzel suchen.

„Arctic Rescue“ in San Diego

SeaWorld San Diegos neueste familienfreundliche Achterbahn „Arctic Rescue" wird die Gäste mit bis zu 64km/h auf ein kühles Abenteuer schicken, während sie durch die unberechenbare arktische Landschaft rasen, um Tieren in Not zu helfen. Die wilde Tour auf Fahrzeugen im Stil eines Schneemobils startet in einer Indoor-Station und führt im Anschluss gleich ins Freie. Die drei Beschleunigungsabschnitte steigern sich über die knapp 853m lange Strecke stetig von 55 auf bis zu maximal 61km/h. Damit wird „Arctic Rescue“ die schnellste und längste Achterbahn seiner Art an der gesamten Westküste der Vereinigten Staaten sein.

Die neue Achterbahn wurde von den unermüdlichen Bemühungen und dem Engagement der SeaWorld-Rettungsteams für Tiere in Not inspiriert und daher auch in den Bereich „Wild Arctic“ integriert - die Walrosse, eine Ringelrobbe und Belugas beherbergt. Die neue Attraktion soll so auch das Bewusstsein für die Probleme der Arktis schärfen und den Gästen die Möglichkeit geben, mehr über die verschiedenen Bewohner zu erfahren und zu lernen.

„Catapult Falls“ in San Antonio

Ein weiteres Novum gibt es im kommenden Jahr in SeaWorld San Antonio zu erleben. „Catapult Falls“ ist eine Wasserbahn, die sich wie eine Achterbahn anfühlt. Es ist die erste Wasserbahn weltweit bei der die Boote vom Start heraus beschleunigt werden. Sie ist außerdem die einzige in ganz Nordamerika, die mit einem Lift emporgetragen wird und über die weltweit steilste Abfahrt verfügt.

Zunächst werden die Boote vom Start aus mit etwas mehr als neun Metern pro Sekunde über einen kleinen Hügel beschleunigt, der als Vorgeschmack für den Höhepunkt dient. Mittels eines Lifts geht es für die Fahrzeuge anschließend bis auf luftige 17m hinauf und die Gäste können kurzzeitig den weiten Ausblick genießen, bevor die Abfahrt mit einer Neigung von 53 Grad wartet, welche die Boote sogleich für eine erfrischende Abkühlung wieder hinunter zischen lässt. Auf dem Sturz nach unten wird eine Spitzengeschwindigkeit von 60km/h erreicht. (red)