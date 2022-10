Dertour & Rewe bauen Ägypten-Angebot aus

Aufgrund der hohen Nachfrage haben die Dertour Austria & Rewe Austria Touristik ihr Flugangebot für die Badedestination zur kommenden Saison ausgebaut. Insbesondere wurde das Flugangebot mit Corendon Airlines und Air Cairo aufgestockt.

Zudem wurde auch das Hotelportfolio noch einmal erweitert. Exklusiv über die Veranstaltermarken Dertour, Jahn Reisen und ITS werden zwei Sentido Hotels und ein neuer Calimera Club ab dem Winter 2022/23 angeboten.

„Ägypten spielt für uns als Winter-Destination seit Langem eine wichtige Rolle. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage haben wir bewusst in das Zielgebiet investiert und unser Portfolio dort kontinuierlich ausgebaut”, so Markus Fritz, Bereichsleitung Produktmanagement Rewe Austria Touristik & Dertour Austria.

Sentido Akassia Beach

Das Sentido Akassia Beach in Marsa Alam ist die ideale Wahl für Familienurlaub am Roten Meer. Das unter lti Akassia Beach bekannte und beliebte Hotel, das ab dem Winter als Sentido Hotel vermarktet wird, erhielt eine Komplett-Renovierung. Im Zuge des Rebrandings wurden auch ganz neue Bereiche wie etwa ein neues À-la-Carte Restaurant, neue Terrassen und ein neuer Sentido Beach Living Bereich geschaffen. Der hoteleigene, rund 500m lange Sandstrand mit vorgelagertem Korallenriff, mehrere Pools und ein großer Aquapark mit 18 Rutschen, der von den Hotelgästen kostenfrei genutzt werden kann, bieten Badespaß für Groß und Klein.

Darüber hinaus verfügt das Hotel in El Quseir, rund 40km vom Flughafen in Marsa Alam entfernt, über eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten und eine Tauchschule unter deutscher Leitung sowie einen schönen Wellnessbereich und zahlreiche Shoppingmöglichkeiten.

Sentido Casa del Mar Resort

Wer Urlaub in Hurghada machen möchte, ist im Sentido Casa del Mar Resort richtig. DER Touristik bietet die elegante 5-Sterne-Anlage mit 204 Zimmern ab dem 1. November 2022 an. Das Hotel mit Wohlfühlatmosphäre und All-inclusive-Verpflegung ist aufgrund seines großen Wassersport- und Unterhaltungsangebots sowohl bei Paaren als auch Familien sehr beliebt.

Die öffentlichen Bereiche des Hotels, das auch über einen Sentido Beach Living Bereich verfügt, wurden im vergangenen Jahr umfangreich renoviert. Mit dem Typ Superior Doppelzimmer bietet das Haus zur Wintersaison 2022/23 auch komplett renovierte Zimmer. Das Hotel, das von der bekannten JAZ Hotelgruppe geführt wird, bietet 204 Zimmer und besticht durch seine ruhige und entspannte Atmosphäre.

Calimera Blend Paradise

Das perfekte Familien-Paket erhalten die Gäste der DER Touristik im neuen Calimera Blend Paradise. Die in diesem Jahr komplett renovierte 4,5-Sterne-Anlage ist nur 17km von Hurghada entfernt und überzeugt mit geringer Transferzeit zum Flughafen. Sie liegt direkt an einem langen, palmengesäumten Sandstrand, der zu den schönsten in Hurghada zählt. Der Club verfügt über zwei Pools, einen großen Wasserpark und Familienzimmer für bis zu vier Kinder. Außerdem stehen den Gästen eine Teens Lounge, vier Restaurants und neun Bars zur Verfügung.

Neuer Aldiana Club kommt 2024

Zusätzlich zu den neuen Häusern der Marken Sentido und Calimera wird die DER Touristik in Ägypten 2024 einen neuen Aldiana Club in El Naga, südlich von Hurghada, eröffnen. Auf einer Fläche von mehr als 260.000m2 entsteht eine großzügige Anlage mit rund 350 Zimmern und einer hochwertigen Vielfalt an Sport-, Entertainment- und Kulinarikangeboten.

Flüge ab Österreich

Hurghada kann mehrmals die Woche von den wichtigsten österreichischen Flughäfen Wien, Linz, Graz und Salzburg erreicht werden. Eine Flugverbindung nach Marsa Alam wird jeden Donnerstag ab Wien angeboten.

Hier eine konkrete Übersicht zum erweiterten Flugangebot:

Flug nach Hurghada ex Graz 2x pro Woche (Mittwoch/Samstag) mit Corendon Airlines

Flug nach Hurghada ex Linz 2x pro Woche (Donnerstag/Sonntag) mit Corendon Airlines

Flug nach Hurghada ex Salzburg 3x pro Woche mit Corendon Airlines (Freitag) und Eurowings (Donnerstag/Samstag)

Flug nach Hurghada ex Wien 6x pro Woche mit Corendon Airlines (Montag/Mittwoch/Samstag) und Air Cairo (Dienstag/Donnerstag/Sonntag)

Flug nach Marsa Alam ex Wien 1x pro Woche mit Austrian Airlines (Donnerstag)

