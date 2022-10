Marco Polo veröffentlicht Entdeckerreisen-Katalog 2023

Im neuen Katalog "Entdeckerreisen im Team - auch in der Mini-Gruppe" - einer von drei neuen Katalogen für die Saison 2023 - hat Marco Polo rund 50 Angebote gebündelt - mehr als 20 davon in kleiner Gruppe mit maximal 12 Teilnehmern.

Das Rundreisen-Angebot von Marco Polo für das Reisejahr 2023 reicht von Ägypten über Island und Südafrika bis Vietnam: Neue Reisen führen so beispielsweise auf die Kykladen, nach Jordanien oder in kleiner Gruppe nach Thailand, Vietnam und Kambodscha. Das Basispaket umfasst dabei jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung. Auf allen Touren dabei: das Entdecker-Highlight Marco Polo Live. Besonders klimaschonend: Neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten werden auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Entdeckerreise im Team

Jordanien - Highlights zwischen Meer und Wüste: Die Hauptstadt Amman, der Moses-Berg Nebo und die Nabatäerstadt Petra gehören zu den Höhepunkten der Entdeckerreise "Jordanien - Highlights zwischen Meer und Wüste". Mit dem Marco Polo Scout erkunden die Urlauber außerdem das Wadi Ram mit dem Jeep und übernachten in einem Wüstencamp.

Das Entdecker-Highlight Marco Polo Live: Lagerfeuer und ein stimmungsvolles Barbecue unterm Sternenhimmel. Zum Abschluss der achttägigen Reise geht es ans Rote und ans Tote Meer. Preisbeispiel: Diese Tour ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei-Sterne-Hotels mit Frühstück, mehreren Abendessen und Deutsch sprechender Reiseleitung ab 1.949 EUR buchbar.

Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe

Entdeckerreise Vietnam - Kambodscha - Thailand: Die Tour nach Vietnam, Kambodscha und Thailand führt Marco Polo mit maximal zwölf Teilnehmern durch. Dabei gleiten die Gäste unter anderem mit dem Boot durchs tropische Südostasien, entdecken das Leben im Mekongdelta und erleben die Silberpagode in Phnom Penh und natürlich die Dschungeltempel von Angkor. Außerdem radeln sie auch durch Dörfer, um mit Landbewohnern zu plaudern, und knattern im Tuk-Tuk durch die Stadt. Beim Entdecker-Highlight „Marco Polo Live“ probieren sie sich auf einer Streetfood-Tour auf dem Nachtmarkt von Siem Reap durch die exotischen Stände. Das Finale: die thailändische Paradiesinsel Ko Chang. Preisbeispiel: Die 15-tägige Reise ist inklusive Langstreckenflug, mehrerer Inlandsflüge, Rundreise, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Unterkünften mit Frühstück, mehrerer Abendessen und Deutsch sprechender Reiseleitung ab 2.849 EUR buchbar.

Weitere Infos Informationen zum Angebot von Marco Polo unter: www.marco-polo-reisen.com (red)