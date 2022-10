SunExpress: Türkei-Trend hält an

Allein ab Deutschland hat der Ferienspezialist im genannten Zeitraum über zwei Millionen Passagiere in Richtung Türkei geflogen. Nach aktuellen Prognosen wird die Fluggesellschaft ihr Jahresziel von zehn Millionen Passagieren damit sogar übertreffen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir ohne Flugplan-Streichungen aufgrund des Mangels an Bodenpersonal an Flughäfen in Europa durch die Hochphase dieses Sommers gekommen sind. Wir konnten eine Rekordzahl von Passagieren in ihren wohlverdienten Urlaub fliegen. Wir gehen davon aus, dass die Reisenachfrage aus dem DACH-Markt in Richtung Türkei in der kommenden Zeit weiter hoch bleibt und hatten unsere Kapazitäten daher bereits für den September deutlich erhöht. Das werden wir im Oktober fortführen, so dass unsere zusätzliche Kapazität insgesamt bei 1.000 Flügen liegt“, so Max Kownatzki, CEO von SunExpress.

Mehrfach ausgezeichnet

Erst kürzlich wurde SunExpress bei den prestigeträchtigen Skytrax World Airline Awards 2022 als beste Ferienfluggesellschaft der Welt ausgezeichnet. Nachdem der Ferienspezialist bereits in den vergangenen drei Jahren als beste Ferienfluggesellschaft der Türkei ausgezeichnet wurde und regelmäßig in den Top 10 der globalen Liste rangierte, führt er sie in diesem Jahr zum ersten Mal an. In die vollständig auf Passagierfeedback beruhende Umfrage sind Kundenmeinungen von September 2021 bis August 2022 eingeflossen, die somit auch den Zeitraum um die herausfordernde Sommersaison enthält. (red)