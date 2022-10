Auf ins Land der Pharaonen mit GTA Skyways

Das Team von GTA Touristik hat in den letzten Wochen viel Zeit mit der Produktion und Gestaltung der Reisen und des Katalogs 2023 verbracht. Mitte Oktober erfolgt der Erstversand des Gesamtkatalogs an die Vertriebspartner.

Erneut ins Programm aufgenommen wurde Ägypten. Die 11-tägige Reise vermittelt Einblicke in die reiche antike Kultur, in faszinierende Wüsten- und Oasenlandschaften sowie in die Großstädte Kairo und Alexandria. Eine Kombination aus Kulturreise, Nilkreuzfahrt und Badeaufenthalt sorgt für einen abwechslungsreichen Aufenthalt im Land der Pharaonen.

Die Ägyptenreise beginnt in Alexandria mit der Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie den Katakomben und der berühmten Bibliothek. Selbstverständlich führt die Route auch in die Hauptstadt Ägyptens, nach Kairo. Hier erwartet die Gäste ein besonderes Highlight, der Besuch der Pyramiden von Gizeh, der Statue der Sphinx sowie das ägyptische Nationalmuseum. Eine Fahrt mit dem Schlafzug (oder ein Inlandsflug mit Aufzahlung) bringt die Reisenden nach der 5-tägigen Rundreise bequem zur Einschiffung nach Assuan, wo ihr 4-tägiges, schwimmendes Abenteuer „Nilkreuzfahrt“ an Bord eines 5-Sterne Schiffes beginnt. Nach den Besichtigungen der Klassiker am Nil ist die letzte Etappe ein Aufenthalt im Badehotel in Hurghada. Dort gilt es, die Annehmlichkeiten des Hotels, die Sonne und die wunderbare Unterwasserwelt des Roten Meeres zu genießen.

Auf einen Blick:

Ägypten - Eine Reise ins Land der Pharaonen

11 Tage ab 1.499 EUR

Viele Termine von Jänner - März & Oktober - November 2023

Alle Informationen zur Ägypten Reise hier: www.gta.at/rundreisen/aegypten-2023