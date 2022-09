Die Presse" SCHAU vom 4. bis 6. November in Wien

Im stilvollen, aber industriell-coolen Ambiente der „Marx Halle“ erwartet die BesucherInnen eine Melange des erlesenen Geschmacks: Von Uhren und Schmuck über exklusive Mobilität und hochwertiges Design sowie verlockende Reisen in all ihren Facetten wird hier zur Schau gestellte.

Diese Lifeststyle- und Reise-Messe wird von der österreichischen Qualitäts-Tageszeitung „Die Presse“ organisiert. Andreas Rast, Geschäftsführer „Die Presse“: „Der exklusive Branchenmix, ergänzt um kulinarische Highlights und ein ausgesuchtes Rahmenprogramm, verspricht für Aussteller und Besucher eine perfekte Synergie.“

Kaufkräftige BesucherInnen

Bei der „Die Presse“ SCHAU 2022 sind interessierte und besonders kaufkräftige BesucherInnen garantiert. Das Ausstellungsgelände der historischen „Marx Halle“ wird zu einer Plattform für gehobenes Reisen, zu einem Platz, an dem man sich einen Überblick über die aktuellen Highlights und Trends der nationalen und internationalen Reiseszene verschaffen kann. Die Veranstaltung schafft einen Ort, an dem man entspannt durch die wunderschöne Reisewelt flanieren und an dem man sich Tipps und Expertise in persönlichen Gesprächen mit Fachleuten holen kann.

Termin und Öffnungszeiten

Donnerstag, 3. November 2022 ab 19.00 Uhr

(exklusiver Eröffnungsabend für geladene Gäste) Freitag, 4. November 2022 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 5. November 2022 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 6. November 2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr

Aussteller wenden sich für Anfragen an

Roland Gölles, „Die Presse“ Reise International

E-Mail: schaureise@diepresse.com (red)