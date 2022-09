Malediven: 50 Jahre Tourismus

Seit dem 12. April 1966 sind die Malediven nicht mehr nur per Schiff, sondern durch die Eröffnung des Hulhule Airports, dem ersten Flughafen der Inselnation, auch per Flugzeug erreichbar. Die ersten Touristen fanden sich sechs Jahre später auf der heutigen Traumdestination ein: Im Februar 1972 brachte der italienische Reiseveranstalter George Corbyn erste Reisende auf die Malediven. Sie übernachteten damals noch in einfachen Unterkünften, was sich erst am 3. Oktober 1972 mit der Eröffnung des Kurumba Maldives Resorts langsam änderte.

Im November 1981 wurde der Hulhule Airport ausgebaut und neu als Malé International Airport eröffnet. Kurz danach fand bereits der erste Direktflug von Europa auf die Malediven statt. Durch den steigenden Bedarf und weiterer Resorts, die weiter entfernt vom Flughafen lagen, wurden 1994 die ersten Transfers mit dem Wasserflugzeug eingeführt. Somit nahm der Erfolg des maledivischen Tourismus weiter seinen Lauf, was im Jahr 2003 zum ersten Mal in über 500.000 Urlauber resultierte.

Öffnung lokaler Gästehäuser für Touristen

Im Jahr 2008 und 2009 wurde die Weiterentwicklung des Tourismus weiter angepasst. Dazu gehörte auch, dass Touristen ab 2009 die Möglichkeit hatten in lokalen Gästehäusern zu übernachten, was weitere Zielgruppen erschloss und intensivere Reiseerlebnisse schuf.

Am 4. März 2010 wurde zudem die Maldives Marketing & Public Relations Corporation gegründet, sodass durch die internationale Bewerbung des Reiseziels drei Jahre später zum ersten Mal über eine Million Touristen gezählt werden konnten. Im Jahr 2019 begrüßten die Malediven 1,7 Mio. Reisende. Während der COVID-19 Pandemie gehörten die Malediven, die als eines der ersten Länder die Grenzen für Touristen wieder eröffnete, sodass im Jahr 2021 1,3 Mio. Menschen auf die Malediven reisten und im Jahr 2022 1,6 Mio. Touristen erwartet werden, trotz der weltweiten Herausforderungen.

Träume und Beharrlichkeit

„Die Reise der Malediven in den letzten 50 Jahren ist eine Geschichte von Träumen und Beharrlichkeit“, so Thoyyib Mohamed, Managing Director von Visit Maldives. „Wir haben den gesamten Archipel in dieser kurzen Zeit verändert und sind heute eines der luxuriösesten Reiseziele der Welt. Ein Urlaub auf den Malediven ist ein gemeinsamer Traum von Millionen Menschen weltweit. Doch die unvergleichliche Schönheit, die die Malediven vor all den Jahren so besonders gemacht Jahren so besonders gemacht hat, ist auch heute noch dieselbe. Unser türkisfarbenes Wasser, die malerischen Inseln und unser atemberaubendes Unterwasser-Ökosystem verzaubern Reisende auch heute noch. Wir werden diese Elemente auch auf unserer weiteren touristischen Reise in Ehren halten.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Die maledivische Regierung, lokale Gemeinschaften sowie die Resorts des Landes tragen alle ihren Teil dazu bei, die Umwelt, zu schützen. Der Schutz der Korallen spiele hierbei eine wichtige Rolle. Seit 2005 gebe es Projekte zur Wiederherstellung von Korallenriffen. Die Meeresbewohner des Inselstaates seien ebenfalls im Fokus der Bemühungen, sodass es mehrere Initiativen zum Schutz dieser gebe. Unter anderem würden hierzu zahlreiche Schildkrötenrettungszentren beitragen, in denen Meeresbiologen und Tierärzte Zugang zu medizinischen Einrichtungen haben, um verletzte Schildkröten zu rehabilitieren, heißt es in der Presseaussendung von Visit Maldives.

Auch Einheimische werden seit Jahren in Sachen Nachhaltigkeit aufgeklärt, sodass diverse Programme zum Schutz der Umwelt entstanden sind. Dazu gehören beispielsweise regelmäßige Strand- und Riffsäuberungen auf den lokalen Inseln, die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, die Aufklärung der Einheimischen über verantwortungsvollen Fischfang und vieles mehr.

2019 nutzte Präsident Ibrahim Mohamed Solih seine erste Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, um einen umfassenden Verzicht auf Einwegplastikartikel auf den Malediven anzukündigen. Geplant ist, dass bis 2023 insbesondere kleine Flaschen aus Plastik nicht mehr verfügbar sein werden. Seit 2018 gibt es zudem Recycling-Anlagen für Plastik. (red)