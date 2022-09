11. Wiener Reisebürotag: Hüttengaudi und Infostände

Neben kulinarischer und musikalischer Unterhaltung wurde zu Beginn der Veranstaltung auch für informatives Programm gesorgt. Aussteller konnten ihre Produkte präsentieren und interessierten Teilnehmern einen Überblick zu ihrem vielfältigen Österreich-Programm geben. Mit dabei waren die Europäische Reiseversicherung, Twin City Liner, Kreuzfahrtzentrum.at, Rad & Reisen GmbH, Rail Tours Touristik GmbH, Esterhazy Locations, die Oper im Steinbruch, TUI Österreich und natürlich der Österreichspezialist Mondial.

Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Nachdem Fachgruppenobmann Mag. Gregor Kadanka und Spartenobmann KommR Robert Seeber in ihren Ansprachen über die Ereignisse der letzten Monate informierten und zukunftweisende Ansätze besprachen, war es Zeit für die Glücksfee - unter anderem durften sich die Buam & Madln über einen TUI-Reisegutschein, ein Bike-Paket von Rad & Reisen oder Übernachtung im Alpenblick Sportresort freuen. Und schließlich wurde dank des zünftigen und üppigen Buffets wirklich jeder Gast glücklich, auch jene die nichts gewonnen haben. Aufwind an Bord der MS Nestroy im Vorjahr, Hüttenfeeling mit Österreich-Charme in diesem Jahr - wir sind schon gespannt, womit die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in 2023 auftrumpft! (red)