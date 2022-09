Gebeco: Vier weitere Kataloge für 2023

Gebeco hat das Angebot ausgebaut und neue Reisen hinzugefügt. Darunter eine Wanderreise durch die Wälder Westkanadas und die noch eher unbekannten Gebiete der Toskana. Auch im Kleingruppen-Katalog gibt es einige Neuheiten. In einer Gruppe von maximal 16 Reisenden erleben Gebeco Gäste zum Beispiel magische Momente in Japan oder machen sich auf, um Neuseeland bewusst zu erleben.

„Damit ist unsere Reisewelt 2023 nun vollständig und alle Gebeco Reisen bis Ende nächsten Jahres buchbar“, sagt Michael Knapp, CCO von Gebeco.

„Technische Meisterleistungen“



Auf der neuen Städtekombinations-Reise Helsinki und Tallinn beispielsweise, erleben Reisende das unvergleichbare Flair der beiden Hauptstädte an der Ostsee, während sie sich auf der neuen Studienreise durch Burgund ganz dem Genuss für Geist und Gaumen hingeben. Nach den atemberaubenden Naturschönheiten des vergangenen Jahres, widmet sich das Gebeco Themenjahr 2023 den "technischen Meisterleistungen" dieser Erde. Gemeinsam mit den Reisenden schaut Gebeco auf historische Errungenschaften aus der Vergangenheit und Gegenwart, die grundlegend den Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit fördern. Auf insgesamt zwölf innovativen Themenjahrreisen entdecken Gebeco Gäste großartige Monumente der Kulturgeschichte - wie etwa die Pyramiden in Ägypten oder die vernetzte Wasserbau-Technologie der Khmer in Kambodscha. An der Seite ihrer qualifizierten Reiseleitung gehen sie dem menschlichen Innovationsdrang nach, der diese Meisterleistungen erst ermöglichte. Gemeinsam tauchen sie tief in die geschichtlichen und kulturellen Hintergründe der entsprechenden Länder und Regionen ein.

„Es ist der menschliche Innovationsdrang, der mich damals wie heute fasziniert. Für mich der zentrale Antrieb für unsere Zukunft“, beschreibt Knapp den Charakter der Reisen.

Alle Kataloge 2023 können ab sofort über die Gebeco Website bestellt werden und liegen im Reisebüro aus. Hier geht's zur Katalog-Bestellung. (red)