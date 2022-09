TUI Care Foundation: Initiative gegen Plastikmüll auf Curaçao

Next Slide

Die TUI Care Foundation initiiert und unterstützt Projekte, die jungen Menschen auf der ganzen Welt neue Zukunftsperspektiven eröffnen, Natur und Umwelt schützen und die nachhaltige Entwicklung von Urlaubsdestinationen fördern. Dabei setzt die Stiftung auf das Potenzial des Tourismussektors als Motor für gesellschaftliche Entwicklung, Bildung und Wohlstand. Eines dieser Projekte, die die Stiftung aktuell unterstützt, ist das Sozialunternehmen „Green Phenix“ auf Curaçao, das sich zum Ziel gesetzt hat, in der Karibik eine integrative Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Ich, Julia Trillsam, blickte für tip im Rahmen einer Pressereise hinter die Kulissen dieser - so kann und muss ich es sagen - großartigen Initiative, sammelte Plastikabfälle ein und schaute mir anschließend den Prozess des Kunststoffrecyclings genauer an - wozu auch alle Touristinnen und Touristen der wunderschönen Karibikinsel die Möglichkeit haben, um sich selbst ein Bild von diesem massiven Problem zu machen.

"Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus schärfen"

Plastikmüll und Umweltverschmutzung sind auf Curaçao ein schwieriges Thema. Auf der Insel fällt mehr Plastikmüll an, als derzeit bewältigt werden kann und die überlastete Mülldeponie wird voraussichtlich 2025 ihre Kapazität erreichen. Aus dem Grund haben sich die TUI Care Foundation, das Sozialunternehmen Green Phenix und Mambo Beach nun zu einer neuen Initiative zusammengeschlossen, um Curaçao von Plastikmüll zu befreien.

Durch die Einrichtung von Recyclingstationen entlang des Mambo Boulevards werden Abfälle gesammelt und zu einer Recyclinganlage gebracht, in der die Kunststoffabfälle zu neuen Produkten verarbeitet werden. In der Anlage arbeiten benachteiligte Menschen, die Touristen und Touristinnen eine Tour durch die Anlage geben, um das Bewusstsein für die globale Herausforderung der Plastikverschmutzung zu schärfen.

Alexander Panczuk, Direktor der TUI Care Foundation: "Diese Initiative zielt darauf ab, das Problem der Plastikverschmutzung auf Curaçao anzugehen und das Bewusstsein der Besucher und Besucherinnen sowie der Einheimischen dafür zu schärfen, wie sie dazu beitragen können, die Insel und ihre Strände sauber zu halten. So werden auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen aus sozial schwachen Gemeinden geschaffen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Tourismus positive Veränderungen in einem Urlaubsgebiet bewirken kann."

Touristen interaktiv sensibilisieren

Besucher und Besucherinnen, die auf der Suche nach einem einzigartigen, nachhaltigen Erlebnis sind, können die Anlage besuchen und an einer Tour durch den farbenfrohen Prozess des Kunststoffrecyclings teilnehmen. Ein Tourguide führt sie durch den Prozess der Sortierung von Kunststoffen nach Art und Farbe, der Zerkleinerung in Flocken und schließlich der Herstellung neuer Produkte, die sich auch sehr gut als Urlaubssouvenirs eignen. Die Tour sensibilisiert für das Thema Abfallvermeidung und gibt Informationen und praktische Tipps, wie man nachhaltig auf der Insel leben kann.

Bekämpfung der globalen Plastikkrise

Das Projekt ist Teil des neuen Programms Destination Zero Waste der TUI Care Foundation, das sich zum Ziel macht, die globale Plastikkrise zu bekämpfen, indem es lokale Gemeinschaften, Touristen und Touristinnen dazu anregt, Maßnahmen gegen die Plastikverschmutzung zu ergreifen, insbesondere an Inselzielen. "Das Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus zu schärfen, um den lokalen Gemeinden zu helfen, ist Ziel der TUI Care Foundation", bringt es der Direktor der TUI Care Foundation auf den Punkt.

Das Programm fördert außerdem das Bewusstsein, dass Plastik als Ressource wiederverwendet werden kann und unterstützt innovative und gemeinschaftsorientierte Lösungen zum Sammeln, Verarbeiten und Upcyceln von Plastik in verkaufsfähige Produkte. Das Programm zielt darauf ab, grüne Arbeitsplätze und neue Einkommensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung zu schaffen und ökotouristische Erlebnisse, einschließlich Touren zu Upcycling-Stationen, zu ermöglichen. (red)