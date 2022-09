BTU: Änderung in der Geschäftsleitung

Peter Tolinger liegt unabhängige Beratung so sehr am Herzen, dass er dieser Aufgabe nun in vollem Umfang nachgehen, und seine Funktion bei Business Travel Unlimited somit zum Jahresende abgeben, wird. "Ich möchte nach bald 38 Jahren in der Geschäftsreisebranche zwar keineswegs leiser treten oder mich zurückziehen, aber einen Schritt zur Seite machen und mich dort ab Jänner 2023 in die Selbstständigkeit wagen. Wirklich unabhängige Beratung sowie ergänzende Serviceleistungen rund um die Business Touristik anbieten zu können, ist ja schon lange ein Herzenswunsch“, so Peter Tolinger in seiner Info an die Mitarbeiter/innen von BTU, VBT und AX Travel Management.

Zeit für Neues

Die BTU bedankt sich, auch im Namen des Eigentümers, herzlich für Peter Tolingers unermüdliche Arbeit der letzten Jahrzehnte. "Peter Tolinger ist ein Kollege mit unheimlich viel Know-How, ein scharfer Analytiker mit toller Rhetorik und überzeugendem Auftreten. Ihm ist ein wesentlicher Anteil am Erfolg von Verkehrsbuero Business Travel und AX Travel Management zuzurechnen", so die anerkennenden Wort in der Aussendung.

"Meine Aufgaben, speziell auch als Partner von American Express Global Business Travel, werde ich nach und nach übergeben. Gegen Jahresende 2022 werde ich schließlich auch meine Funktion als Geschäftsführer zurücklegen", so der scheidende Managing Director. Vor diesem Hintergrund wird Peter Tolinger die BTU-Gruppe, deren Geschäfte künftig Dr. Georg Nader und Thomas Kreillechner führen werden, bis zum Ausscheiden mit vollem Engagement und großem Verantwortungsbewusstsein weiter unterstützen. Die BTU werde sich umgekehrt darum bemühen, dass sein Start in die Selbständigkeit von Anfang an gelingt und so BTU weiter "gerne sein allererster Kunde als Berater sein". (red)