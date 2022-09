nicko cruises: Neuer World Voyager-Katalog für 2023/24

Der neue Katalog von nicko cruises für Seereisen an Bord der World Voyager ist bereits online verfügbar, der Versand der Kataloge an Reisebüros und Endkunden erfolgt ab nächster Woche. Damit stehen alle Reisen für die Saison 2023/24 ab sofort zur Buchung bereit. Im Fokus des neuen Programms stehen dabei neben einigen klassischen Mittelmeerreisen vor allem außergewöhnliche Routen in Westeuropa sowie in Mittel- und Südamerika und in der Karibik.

World Voyager-Reisen 2023/24

In Nordeuropa geht die World Voyager auf Expedition nach Island und Grönland zu Gletschern, Eisbergen, Fjorden und Geysiren. In der Karibik und Mittelamerika warten traumhafte Strände, außergewöhnliche Natur und Sonne satt. In Südamerika bereist nicko cruises zahlreiche neue Routen und bietet intensive Natur- und Tiererlebnisse. Zudem werden Reisenden in der neuen Saison zwei kürzere Schnupperreisen ab Hamburg geboten, um das Schiff besonders intensiv erleben zu können.

Da das Expeditionsschiff nur 126m lang ist, kann es auch Häfen ansteuern, die für die Megaliner unerreichbar sind – so wird die Hochseekreuzfahrt zum Beispiel kurz mal zur Flussreise, wenn die World Voyager den Guadalquivir bis in Sevillas Innenstadt entlangschippert.

An Bord der World Voyager reisen dabei maximal 200 Gäste - auf Expeditionsreisen sogar nur 176 - die von mehr als 100 Crewmitgliedern umsorgt werden. Eine weitere Besonderheit des kleinen Schiffes: alle Reisenden wohnen ausschließlich in Außen- und Balkonkabinen, die zwischen 17 und 44m2 groß sind - Meerblick ist also garantiert.

Eine weitere Besonderheit des Schiffes ist, dass es mit einem diesel-elektrischen Hybridantrieb ausgestattet ist, der im Vergleich zu herkömmlichen Schiffsantrieben rund 20% Treibstoff einsparen soll. Bei gemächlicher Geschwindigkeit könne das Schiff im Eco-Mode sogar zusätzlich Treibstoff einsparen und in ruhigen Gewässern, nur durch seine Elektromotoren angetrieben, nahezu lautlos und mit äußerst geringen Emissionen, fahren.

Als Treibstoff verwendet nicko cruises für die World Voyager schwefelarmes Marine Gas Oil, das bis zu 85% weniger Schwefeloxide als Schweröl erzeugen soll. Außerdem sind an Bord SCR-Katalysatoren verbaut, die Stickoxide um rund 95% reduzieren sollen.

Weitere Informationen erhalten interessierte Reisebüros unter: der Agentur-Hotline +49 (0) 711 / 24 89 80 555 oder auf der Webseite www.gemeinsamaufkurs.de (red)