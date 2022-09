Memphis & Mississippi: Straßenfest für Automobil-Fans im Oktober

Im Vorjahr, noch unter stärkerem Eindruck der Pandemie, waren 9496 Autos aus 45 US-Staaten zu „Cruisin' The Coast“ registriert.

Mit über 10.000 PS-Schmuckstücken und weit mehr als hunderttausend Zuschauern rechnet das Verkehrsbüro von Coastal Mississippi heuer zur 26. Ausgabe vom 2. bis 9. Oktober 2022.

"America's largest Block Party"

Platz ist genug an der rund 100km langen "Secret Coast", an deren breiten Sandstränden von Biloxi, Gulfport oder Ocean Springs die Traumstraße Route 90 verläuft - mit großartigem Blick aufs blaue Meer.

Zu sehen sind liebevoll restaurierte Cadillacs oder GM-Pickups, aber auch "Hot Rods", also gestylte Serienfahrzeuge, die an die 1920er- und 1940er-Jahre erinnern. Wettbewerbe gilt es zu gewinnen.

Dazu gibt's Picknicks und Live-Konzerte. Ein typisches amerikanisches Straßenfest, nur viel größer als üblich - „America's largest Block Party" eben, das größte Straßenfest der USA.

Weitere Informationen: Verkehrsbüro Memphis & Mississippi - www.memphis-mississippi.de (red)