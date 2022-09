SCHERZ Werbeagentur gewinnt Direct Mail Award 2022

Die Vergabe der diesjährigen Direct Mail Awards von der Österreichischen Post fand im Rahmen einer Fachjury-Abstimmung statt. Dabei wurden die besten Direct Mailings des vergangenen Jahres in zwei Kategorien ausgezeichnet: Direct Mailing und Katalog & Kund*innenmagazin.

Die SCHERZ Werbeagentur aus Krems an der Donau holte sich dabei mit der Produkt- & Preisliste „Unsere Weine“ der Domäne Wachau den 3. Platz in der Kategorie Katalog & Kund*innenmagazin. Bewertet wurde das Direct Mailing nach Haptik, Optik, Reaktion und konkretem Kaufinteresse - die Fachjury zeigte sich beeindruckt von so viel Kreativität. In der ausgezeichneten Produkt- & Preisliste finden Weinliebhaber neben dem gesamten Sortiment auch spannende Geschichten und Einblicke rund um das Weinjahr.

Niederösterreichische Full-Service Agentur

Seit 2014 entwickelt die SCHERZ Werbeagentur Werbung, Grafikdesign und Marketinglösungen mit kreativer, strategischer und gestalterischer Präzision. So gelingt es dem Agentur-Duo Lukas Hasenauer und Dominik Scherz, ganzheitliche Markenerlebnisse zu schaffen, Werte auf den Punkt zu bringen und zielgruppengerecht zu konzipieren. Die Agentur führt Unternehmen und Marken ganzheitlich und mit Leidenschaft zum Erfolg.

„Wir dürfen uns täglich auf neue Themen und Inhalte einlassen“, so Dominik Scherz, Gründer der SCHERZ Werbeagentur. Er ergänzt: „Mit Freude an der Arbeit und der Begeisterung für einzigartige, kreative Lösungen können wir an spannenden Projekten arbeiten. Wir denken mit, wir denken weiter und so entstehen individuelle Lösungen für unsere Kunden.“

Nähere Infos unter: www.agentur-scherz.at (red)