AMADEUS Flusskreuzfahrten: Specials für Herbst & Winter

AMADEUS Flusskreuzfahrten startet gleich zwei Aktionen für die kommenden Flusskreuzfahrten: So erhalten Kunden bei insgesamt 15 Reisen entweder einen Preisvorteil von 20% oder bis zu 150 EUR Bordguthaben. Beide Aktionen gelten für Neubuchungen bis zum 20. September und sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Die Sonderflyer als A4-Blatt sind beim Veranstalter abrufbar.

Special für den Herbst

Zur Auswahl für die Herbst-Aktion stehen fünf siebentägige Rhein-, Donau- und Seine-Kreuzfahrten mit Abfahrten zwischen dem 30. September und 26. Oktober. Ein Highlight für Musikliebhaber ist dabei die Themenreise „Klassische Musik am Rhein“, vom 18. bis 25. Oktober - mit acht inkludierten Live-Konzerten an Bord und an Land.

„Ob beim Konzert im Bonner Beethoven-Haus, bei einem Orgelkonzert in Straßburg oder durch die hochkarätigen Gastkünstler in unserer Panorama-Bar: Die Verbindung von Klassischer Musik, den Kulturschätzen am Rhein und unserem neuen Flaggschiff mit seiner Gourmetküche ist einzigartig. Begleitet wird diese Reise außerdem von einer Musikexpertin. Entsprechende Werbeflyer sind bereits auf dem Weg zu unseren Partnern oder können bei uns angefordert werden“, berichtet Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei AMADEUS.

Preisbeispiel: Der rabattierte Reisepreis pro Person in der 2-Bett-Kabine (Doppelbelegung) startet für die Klassik-Eventreise bei 1.679 EUR. Inklusive sind die Gourmet-Vollpension, Tischgetränke zum Lunch und Dinner im Panorama-Restaurant, darunter Qualitäts-Rot- und Weißweine aus den besten Weinregionen Europas, täglich eine Flasche Wasser auf der Kabine, kostenfreies W-Lan an Bord sowie eine Reise-Rücktrittsversicherung.

Special für den Winter

Das Winterspecial von AMADEUS Flusskreuzfahrten umfasst insgesamt zehn Kreuzfahrten im Advent und zur Weihnachtszeit im Zeitraum vom 27. November bis 28. Dezember 2022. Die fünf bis achttägigen Routen auf Rhein und Donau starten in Köln, Straßburg, Nürnberg, Wien oder Passau - mit je nach Reisedauer 100 EUR oder 150 EUR Bordguthaben pro Person. (red)