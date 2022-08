NCL: Taufe der Norwegian Prima in Reykjavik

Gleich zwei Premieren gab es am Wochenende in Reykjavik zu feiern: Mit der neuen Norwegian Prima wurde zum einen das erste Schiff der neuen Prima-Klasse und zum anderen erstmals ein großes Kreuzfahrtschiff in Island getauft. Insgesamt nahmen rund 2.500 geladene Gäste an der Zeremonie - bei der Superstar Katy Perry nicht nur als Patin fungierte sondern den Teilnehmern auch eine fulminante Show lieferte - teil.

"Wir haben dieses besondere Ereignis seit mehreren Jahren mit Spannung erwartet und uns darauf vorbereitet, daher freuen wir uns, mit der Norwegian Prima das nächste Kapitel von NCL aufzuschlagen. Es war eine Freude zu sehen, wie unsere Vision mit dieser wegweisenden Taufzeremonie zum Leben erweckt wurde. Sie stimmt auf die unvergleichlichen Reisen ein, die Gäste in den kommenden Jahren genießen werden. Wir sind unseren Teammitgliedern und Partnern weltweit dankbar, die die Norwegian Prima atemberaubende Realität haben werden lassen", so Harry Sommer, President and Chief Executive Officer, Norwegian Cruise Line.

Tauffeier der Norwegian Prima

Während der Zeremonie wurde den Gästen erst ein Auftritt der beliebten isländischen Gruppe und Finalisten des „Eurovision Song Contest 2021", Daði og Gagnamagnið, geboten. Dann betraten auch schon die Taufpatin Katy Perry gemeinsam mit den NCL-Gastgebern die Hauptbühne, um das Schiff mit dem zeremoniellen Bruch der Champagnerflasche über den Schiffsrumpf offiziell zu taufen. Das dreistöckige Prima Theater & Club wurde dann in eine ausgelassene Kulisse verwandelt, in der die Gäste eine Darbietung einiger von Perrys Top Hits, darunter „California Gurls“, „Teenage Dream“, „Roar“ und „Firework“, erlebten.

„Es hat so viel Spaß gemacht, als Taufpatin etwas Feenstaub auf die Norwegian Prima zu streuen, und sie auf den Weg auf die Weltmeere zu schicken“, sagte Katy Perry. „Ich liebe Familienurlaube und einmalige Erlebnisse, daher wünsche ich allen Gästen eine wunderschöne Reise, bon voyage!“

Details zum neuen Schiff

Mit einer Länge von 294m, einem Gewicht von mehr als 143.535 Tonnen und einer Kapazität für 3.100 Gäste bei Doppelbelegung bietet die Norwegian Prima, laut Angaben der Reederei, das höchste Personal- und Platzverhältnis aller vergleichbaren Kreuzfahrtschiffe.

Außerdem verfügt das Schiff über "die größte Auswahl an Suitenkategorien", sowie den exklusiven Bereich The Haven by Norwegian - NCLs Ultra-Premium-Bereich. Rasante Freizeitaktivitäten versprechen die "schnellsten Rutschen auf See" und eine dreistöckige Rennstrecke. Um das gesamte Schiff erstreckt sich ein 44.000m2 großer Spazierweg im Freien.

Die Norwegian Prima wird ab dem 3. September 2022 von den Niederlanden, Dänemark und England aus zu Eröffnungsreisen nach Nordeuropa aufbrechen, bevor sie ihren Weg in die USA antritt. Im Oktober und November wird sie dann von New York City, Galveston/Texas, und Miami aus in die Karibik fahren, bevor sie für die Kreuzfahrtsaison 2023 und 2024 ihren Heimathafen Port Canaveral, Florida, und Galveston anläuft. (red)