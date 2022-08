Nachruf: Walter Gruber, Gründer von Gruber Reisen

Gemeinsam mit seiner Frau Paula baute Walter Gruber die Fahrschule und das Reise- und Autobusunternehmen Gruber in Graz auf und legte damit den Grundstein für eines der größten und erfolgreichsten Reiseunternehmen in der Steiermark.

Unser Mitgefühl gebührt den Angehörigen, Mitarbeitern, Weggefährten und Freunden von Walter Gruber.

Entstehung von Gruber Reisen

Alles begann dabei bereits im Jahr 1968 als Einzelunternehmen mit dem Schwerpunkt Busgesellschaftsreisen. Doch schon bald wurde das Unternehmen größer und im Jahr 1972 eröffnete dann auch schon das erste Gruber-Reisebüro. Nach dem frühen Tod ihres einzigen Sohnes Harald im Jahre 1983 traten dann die Brüder Helmut und Michael Schlögl (WEISS Busreisen, St. Georgen) vorerst als Teilhaber ins Unternehmen ein und setzen den Expansionskurs fort und weitere Reisebüro-Eröffnungen folgten. Daraus entstand am 1. April 1984 die Reisebüro Walter Gruber KG. Am 1. März 1995 wurde die Gruber-reisen Veranstalter GmbH gegründet, die ab diesem Zeitpunkt für die Reise-Veranstaltertätigkeit verantwortlich war. Am 1. Jänner 2002 wurde die RB Walter Gruber KG dann in die Gruber Touristik GmbH umbenannt. Heute gibt es ca. 30 Gruber-reisen Reisebürofilialen in Österreich und Slowenien. (red)