KLM nimmt Amsterdam-Barbados-Verbindung wieder auf

Die nationale niederländische Fluggesellschaft wird den Flugbetrieb von Amsterdam nach Bridgetown ab Herbst 2022 mit drei wöchentlichen Flügen - dienstags, donnerstags und sonntags - wieder aufnehmen. Damit ist Barbados die einzige englischsprachige Karibikinsel, die von Amsterdam aus mit der KLM Royal Dutch Airlines direkt angeflogen wird.

"Wir freuen uns, in dieser Wintersaison nach Barbados zurückzukehren und unseren Kunden dieses exotische Juwel in der Karibik über unser Drehkreuz in Amsterdam näherzubringen", so Emile Arnst, Manager Destination and Tourism Development bei Air France-KLM.

KLM verbindet Europa mit Barbados

Um die Verbindung zu bewerben, hat das BTMI vor kurzem eine Werbekampagne gestartet, die KLM als Airline-Partner am Flughafen Schiphol und seit Juli auch am Flughafen Mailand Malpensa sowie auf einer speziellen Straßenbahn in Amsterdam präsentiert.

KLM wird Bridgetown mit einer A330-200 in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit Business und Economy Class anfliegen. Die Flüge starten um 10:05 Uhr vom Flughafen Amsterdam Schiphol und erreichen den Flughafen Barbados Grantley Adams um 14:20 Uhr Ortszeit.

Die Ministerin für Tourismus und internationalen Verkehr von Barbados, Senatorin Lisa Cummins, freut sich über die Wiederaufnahme dieses Fluges, da er Barbados als eine für europäische Touristen leicht zugängliche Insel positioniere: „Der europäische Markt ist ein wichtiger Markt für Barbados, und unsere Büros in Europa haben sich bemüht, Wege zu finden, um unseren europäischen Besuchern den Zugang zu Barbados zu erleichtern. Da KLM derzeit 90 Städte in Europa anfliegt, ist die Wiederaufnahme dieses Fluges nach Barbados ein strategischer Schritt, um die Insel als Drehscheibe für alle zu machen“, sagte Minister Cummins.

Auch Anita Nightingale, Europadirektorin der Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) freut sich auf die erneute erfolgreiche Zusammenarbeit mit KLM in der Wintersaison. „Wir freuen uns über das Vertrauen der KLM, Barbados als Winterziel für ihr Drehkreuz am Amsterdamer Flughafen Schiphol aufzubauen“, so Nightingale.

Die Flüge starten passend zum alljährlichen Barbados Food and Rum Festival, das vom 27. bis zum 30. Oktober 2022 stattfindet. Es bildet einen Höhepunkt im Eventkalender der Insel, für die Wintersaison sind zudem viele weitere Veranstaltungen und Attraktionen geplant, die Besucher nach Barbados locken sollen.

Weitere Informationen zu Barbados unter: www.visitbarbados.org (red)