MSC Cruises ändert Winterprogramm 2022/23

Das Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises hat einige Änderungen in ihrem Winterfahrplan 2022/23 vorgenommen. So soll beispielsweise die Bellissima zum Einsatz kommen, obwohl für sie ursprünglich keine Winterrouten geplant waren. Einer der Gründe dafür ist, dass die MSC Virtuosa im kommenden Winter in Hamburg stationiert und damit die Fahrten entlang der Metropolroute in Westeuropa durchführen wird, die ursprünglich mit der MSC Preziosa geplant waren. Wodurch sich im gesamten Winterprogramm einige Änderungen ergaben, wie die Reederei nun verkündete.

MSC Virtuosa ab Hamburg

Die MSC Virtuosa wird ab 8. November 2022 in Hamburg stationiert sein und damit zum ersten Mal Kreuzfahrten ab Deutschland anbieten. Das Schiff wird demnach die MSC Preziosa ersetzen und übernimmt so unter anderem die geplanten Reisen zu den Europäischen Metropolen, einer Route, die 2021 neu eingeführt wurde. Die 7-Nächte-Kreuzfahrt führt von Hamburg aus nach Zeebrügge für Brügge und Brüssel in Belgien, Rotterdam in den Niederlanden, Le Havre für Paris in Frankreich und Southampton für London in Großbritannien.

Am 8. Jänner 2023 startet das Schiff dann zu einer neuen 21-Nächte-Reise, die unter anderem Casablanca/Marrakesch in Marokko ansteuert und auf den drei Kanarischen Inseln Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote Halt macht. Weitere Stationen entlang der Atlantikküste sind beispielsweise Le Havre, Lissabon und Cadiz. Die Reise endet am 29. Jänner 2023 wieder in Hamburg.

Weitere Änderungen im Winterprogramm

Die MSC Bellissima wird die MSC Virtuosa im Mittelmeer ersetzen, wo sie die geplanten 7-Nächte-Abfahrten mit Anläufen in den italienischen Häfen Genua, La Spezia, Neapel, Palma de Mallorca, Barcelona in Spanien und Marseille in Frankreich anbieten wird.

Die MSC Grandiosa und die MSC Lirica werden ebenfalls im Mittelmeer unterwegs sein.

Die MSC Preziosa wird nun in Santos, Brasilien, stationiert sein.

Zwei neue MSC-Schiffe

In der Wintersaison 2022/23 werden außerdem zwei neue Schiffe in Dienst gestellt. Die MSC World Europa, das größte mit Flüssigerdgas betriebene Kreuzfahrtschiff der Welt, wird im Oktober ausgeliefert und ab Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt.

Die MSC Seascape, das zweite innovative Schiff der Seaside EVO-Klasse von MSC Cruises, wird ab dem 11. Dezember ab Miami (USA) in der Karibik unterwegs sein, nachdem sie am 7. Dezember in Manhattan in New York City feierlich und offiziell getauft wurde. (red)