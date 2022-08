NCL bietet neue EMBARK-Folgen

Norwegian Cruise Line (NCL) hat ein neues dreiteiliges EMBARK with NCL-Special unter dem Titel "The Evolution of Innovation“ auf www.ncl.com/embark veröffentlicht. Im ersten Teil des Specials erfahren Zuschauer unter anderem, wie NCL 1966 als erstes Kreuzfahrtunternehmen Rundreisen durch die Karibik anbot. Teil zwei stellt das Entertainment auf Broadway-Niveau in den Mittelpunkt, während sich der dritte Teil nur einige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Debüt der Norwegian Prima dem neuesten, achtzehnten Schiff der NCL-Flotte widmet.

Harry Sommer, President und Chief Executive Officer bei Norwegian Cruise Line, sagte: „Seit 1966 setzt Norwegian Cruise Line in der Kreuzfahrtbranche neue Standards für das ultimative Urlaubserlebnis. ‚The Evolution of Innovation' dokumentiert das Erbe des Unternehmens als Pionier und blickt in die Zukunft, die auf Kreativität, Stil und einem kompromisslosen Engagement für das Gästeerlebnis aufbaut."

Die drei Episoden „History of Innovation", „The Evolution of Entertainment" und „The Future of the Cruise Experience" sind kostenfrei auf www.ncl.com/embark verfügbar. Auch die weiteren bereits erschienen Inhalte von „EMBARK with NCL“ können auf der Seite gestreamt werden. (red)