Sternwanderreisen von Eurohike im Herbst 2022

Für Kunden die zwar gerne Wandern aber nicht auf die Annehmlichkeiten einer fixen Unterkunft verzichten wollen bietet Eurohike sogenannte Sternwanderreisen: Dabei entfällt nicht nur das tägliche Packen, da die Urlauber während des gesamten Urlaubs in derselben Unterkunft nächtigt und ihre Touren somit auch immer von einem festen Standort aus starten, sondern sie können auch an den Abenden ganz stressfrei entspannen, den Komfort der Wohlfühlhotels genießen oder die nähere Umgebung erkunden. Liegt der Start - oder Endpunkt der Tageswanderungen etwas weiter entfernt, so ist der Hin - oder Rücktransfer bereits organisiert. Wer es noch gemütlicher angehen und einen Tag pausieren möchte, kann auch ganz flexibel einfach im Hotel bleiben. Schöne Routen, maßgeschneiderte Reiseunterlagen, sorgfältig ausgewählte Hotels und maximale Flexibilität, ganz ohne Kofferpacken - Details zu vier dieser besonders entspannten Touren hier:

Sternwandern in den Tiroler Alpen

Die Region Kitzbühel hat viel mehr zu bieten als Ski-Events und winterliches „Promi-Schaulaufen“. Vom Frühjahr bis in den Herbst locken idyllische Almen, imposante Berggipfel, urige Hütten und jede Menge Natur.

Auf dieser Sternwanderreise warten naturnahe, aktive Tage und ein besonders charmantes Haus: Das 4-Sterne Boutiquehotel Erika. Bereits 1897 erbaut, wurde es im Jahr 2021 grunderneuert und lädt mit gediegenem Interieur, vielen Ruheinseln und raffinierter Küche zum abendlichen Relaxen ein. Im Reisepreis inkludiert: die Kitzbühel Sommer Card für 38 Liftanlagen und über 40 Ausflugsziele.

Preisbeispiel: Bezauberndes Kitzbühel mit Charme - 7 Tage, tägliche Anreise bis 25. September 2022, ab 779 EUR pro Person

Mallorcas Westküste entdecken

Die Baleareninsel Mallorca hat sich seit Jahren einen hochverdienten Ruf als erstklassige Wander-Destination erarbeitet, völlig zu Recht. Vor allem die Bergwelt an der Westküste umfasst unzählige Kleinode, beeindruckende Gipfel und herrliche Routen mit unglaublichen Ausblicken.

Ausgangspunkt der täglichen Erkundungen ist das 4-Sterne Hotel Es Port der Familie Montis im idyllisch gelegenen Port de Sóller. Ein historisches Herrschaftshaus aus dem 17. Jahrhundert mit gemütlichen Zimmern, großem Pool, Hallenbad, Spa-Bereich und einem großzügigen Garten. Auch in der Umgebung gibt es einiges zu entdecken, wie beispielsweise das Dorf Fornalutx, die felsigen Gipfel und alten Pilgerpfade des Tramuntana-Gebirges, die legendäre Bucht von Sa Calobra, des Künstlerörtchen Deià und die lebendige Inselhauptstadt Palma.

Preisbeispiel: Mallorcas Westküste mit Charme - 7 Tage, Anreise Samstag und zusätzlich Donnerstag im September von 3. September bis 22. Oktober 2022, ab 669 EUR pro Person

An der Atlantikküste der Algarve

Die Sternwanderreise an der portugiesischen Algarve bietet Reisenden wunderschöne Strände, herrliche Küstenlandschaften, beschauliche Fischerdörfer und fruchtbares Hinterland

Die Unterkunft der Wanderer, das 4-Sterne Hotel Maria Nova Lounge, befindet sich nur fünf Gehminuten von der sehenswerten Altstadt Tavira entfernt und ist dabei trotzdem ruhig gelegen. Der ideale Ort, um im hauseigenen Restaurant, an der Panorama-Bar, im großzügigen Garten oder im Innen - und Außenpool die täglichen Erlebnisse zu reflektieren und zu entspannen.

Preisbeispiel: Algarve Sternwandern 8 Tage, tägliche Anreise bis 11. Dezember 2022, ab 499 EUR pro Person

Wandern auf Santorin

Fast jeder kennt die Postkarten-Idylle Santorins - die blau-weißen Häuser mit der für die griechischen Kykladen so typischen Architektur. Doch die Insel bietet nicht nur sommerliche Badefreuden, sie lässt sich auch hervorragend und abwechslungsreich „erwandern“. Im nicht so hitzig - heißen Frühjahr und Herbst locken Vulkankegel, Steilküsten und schwarze Lavastrände auf Entdeckung. Ein Tagesausflug auf die vom Tourismus noch wenig berührte Schwesterinsel Thirassia sorgt für weitere Abwechslung.

Als Ausgangsbasis für die täglichen Entdeckungen ist das gemütliche 3-Ssterne Hotel Matina in Kamari Beach gebucht. Nicht unweit vom Strand und doch ganz nahe der Sehenswürdigkeiten Santorins lassen sich hier traditionell und entspannt die Abende verbringen - mit beeindruckendem Blick auf Alt-Thera, der früheren Inselhauptstadt.

Preisbeispiel: Santorin Sternwandern 8 Tage, tägliche Anreise von 1. September bis 31. Oktober 2022, ab 539 EUR pro Person

Nähere Infos unter: www.eurohike.at (red)