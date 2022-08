RSSC: Webinar zum neuen Hauptkatalog 2024/25

Der neue Hauptkatalog 2024-2025 von Regent Seven Seas Cruises steht bereits in den Startlöchern und kann ab nächster Woche bestellt werden. Agents die zu den Ersten gehören wollen, die Einblicke in die neuen Fahrpläne und zusätzliche, wertvolle Tipps & Tricks erhalten wollen, haben dazu im morgigen Webinar Gelegenheit.

Details zum Webinar

Datum: Dienstag, 9. August 2022

Dienstag, 9. August 2022 Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

ab 10:00 Uhr Registrierung HIER

Im Webinar werden alle wichtigen Neuigheiten des neuen Katalogs (in deutscher Sprache) präsentiert. Dazu gehört neben der Vorstellung der neuen Fahrplänen aller sechs Schiffe mit insgesamt 130 Overnights, 18 neue Hafenanläufe und den 4 neuen Grand Voyages auch die inkludierten Landprogramme & Ausflüge. Die Kataloge können ab nächster Woche bestellt werden. (red)