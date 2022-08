Absage der ÖVT-Generalversammlung 2022

Nach der Absage der Frühlingsveranstaltung zugunsten der Ukraine, kann nun auch die 41. Generalversammlung des ÖVT im September 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden.

In der Aussendung des Österreichischen Verein für Touristik heißt es dazu: "Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir die Generalversammlung am 16./17. September 2022 in Salzburg aufgrund geringer Anmeldungen aus den Reisebürobetrieben absagen müssen. Es versicherten uns zwar zahlreiche Betriebe, dass sie gerne teilnehmen würden, doch aufgrund der noch immer anhaltenden guten Buchungssaison dem Büro nicht fernbleiben wollen, bzw. Gruppen begleiten müssen, usw. Dafür haben wir nach 2 Jahren Pandemie natürlich Verständnis."

Die 41. Ordentliche Generalversammlung des ÖVT werde daher verschoben und voraussichtlich nur kurz, dem Vereinsgesetz entsprechend, für Mitglieder in Wien abgehalten. (red)