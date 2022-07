Fit Reisen: Neue Kataloge für Winter 2022/2023

Auf insgesamt 768 Seiten in den vier Katalogen „Gesundheit und Wellness“, „Ayurveda und Yoga“, „Kuren und Vitalurlaub“ sowie „Deluxe“ bietet der Spezialveranstalter aus Frankfurt ein breites Portfolio an Relax- und Healthreise-Packages in 38 Ländern an. Aufgestockt wurde das Angebot um 25 Resorts und Mexiko als neue Destination. Zur mentalen und körperlichen Tiefenregeneration sind innovative Programme mit Mental Coaching, modernem F.X. Mayr-Fasten oder Vital Camp als auch authentisches Ayurveda, klassische Heilkuren oder Wellnessauszeiten mit Massagen und Co. buchbar.

„Sich aktiv Zeit für sein körperliches und psychisches Wohlsein zu nehmen, hat sich in den letzten Jahren zu einem enormen Trend entwickelt. Dieser beflügelt auch den Gesundheits- und Wellnesstourismus. Haftete an einer Kur noch vor einigen Jahren ein eher altbackenes Image, gelten Detox- oder Fastenauszeiten heute als hip. Ayurveda zieht, mit seinen natürlichen Heilansätzen und Yoga, bewusst lebende Frauen sowie Männer ab 25 Jahren an. Gestresste Workaholics fahren während eines Mind Coachings in den Alpen runter. Die Anforderungen an eine gelungene Auszeit mit nachhaltigem Erholungseffekt sind individuell. Hotels optimieren ihr Angebot immer wieder und nehmen neue Trends in ihr Portfolio auf. Damit Kunden aus dieser Auswahlfülle ihren persönlich passenden Relax-Urlaub finden, sind wir von Fit Reisen ein zuverlässiger Partner für Expedienten“, erklärt Claudia Wagner, Geschäftsführerin von Fit Reisen.

Produktausbau in Deutschland und Europa

Fit Reisen verzeichnet stets eine hohe Nachfrage nach Wellness- und Gesundheitsreisen in Deutschland. So wurde das hiesige Portfolio mit fünf neu aufgenommenen Resorts am meisten ausgebaut. Ab sofort über Fit Reisen buchbar ist beispielsweise das My Mayr Med Resort in Bad Birnbach mit Eröffnung im Oktober 2022. Neu im Fit Reisen-Katalog in der Destination Österreich vertreten ist das Bleib Berg Health Retreat****. In Bad Bleiberg (Kärnten), auf 920 Metern Seehöhe, wurde unter der ärztlichen Leitung von Prim. Dr. Bruno Pramsohler, einem der führenden Experten rund um Stress und Schlaf, ein Ort für Prävention, ganzheitliche Gesundheit sowie Kurfasten nach F.X. Mayr und Säure-Basen-Balance-Ernährungskonzept geschaffen. Mit ärztlichem Therapieplan, Mental Coaching, Stollentherapie im hauseigenen Heilstollen, Thermalwasserpool, medizinischen Hightech-Geräten, Eisbaden, Kryotherapie, Yoga und weiteren Treatments ist das Ziel jedes Programms ganzheitliche Entgiftung und Verjüngung für ein neues Bewusstsein, Regulation und mehr Energie.

Ebenfalls stockt Fit Reisen sein Angebot in Italien mit vier neuen Häusern auf: In den Dolomiten (Südtirol) empfängt das Adler Spa Resort Balance***** in St. Ulrich auf 1.230 Metern Höhe und im Grödnertal gelegen, erholungssuchende Gäste. Das elegante Adults-only-Resort mit Bio-Architektur, großzügigem Park und Spa zelebriert Komfort, Vitalität sowie Genuss mit präventiver und regenerativer Vitalmedizin. Das im Juli neueröffnete Schwesternhotel Adler Spa Resort Sicilia***** auf Sizilien bietet seinen Gästen eine luxuriöse Wellnessauszeit am Mittelmeer. Das Resort mit separatem Adults-only-Bereich liegt ruhig über dem Naturschutzgebiete Torre Salsa und wenige Meter vom feinen Sandstrand an der Südwestküste der Insel. Es zeichnet sich besonders durch sein Umweltbewusstsein und eine natürliche Eleganz aus. Das “Farm-to-table-Konzept“ des Restaurants mit ausschließlich regionalen Produkten ist ebenso besonders wie das vom Meer inspirierte Spa-Angebot auf 3.200m² mit Thalassotherapie, Körper- und Gesichtsmassagen mit Meersalz und Thermalwasser sowie vulkanischen Anwendungen.

Mehr Indien- und Sri Lanka im Winter

In Indien neu über Fit Reisen buchbar ist das Au Revoir Resort in der Nähe von Palakkad, im südindischen Bundesstaat Kerala. Es erstreckt sich auf über vier Hektar und ist eingebettet in ein Naturschutzgebiet. Durch seine leicht erhöhte Lage bietet das Resort einen weiten Blick über den Regenwald und eignet sich besonders für Ayurvedagäste, die Wert auf eine ruhige und friedvolle Atmosphäre legen. In Sri Lanka neu im Fit Reisen-Portfolio vertreten ist beispielsweise das Isolabella Ayurveda Resort. Es liegt im Süden Sri Lankas, auf Nilwella Island, die mit dem Festland verbunden ist und in der Nähe der Stadt Matara liegt. Direkt am Blue Beach haben die italienischen Eigentümer hier ein Ayurveda-Resort für naturverbundene Gäste geschaffen. Im hauseigenen Ayurveda-Center praktizieren drei Ayurveda-Ärzte und mehrere Therapeuten individuelle Ayurvedakuren mit Schwerpunkten wie Panchakarma, Verjüngung, Detox, Stoffwechsel oder Stress-Reduktion.