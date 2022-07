Boomerang: Neues Programm für Papua-Neuguinea

Papua-Neuguinea gehört zu den letzten echten Wildnisgebieten der Erde und ist Heimat des größten intakten Regenwaldgebiets außerhalb des Amazonas. Die Landschaft könnte kaum abwechslungsreicher sein: Nahezu unberührte Korallenriffe, eine bis auf 4.500m Höhe ansteigende Gebirgskette, tiefe Täler, mächtige Flüsse, eine exotische Tierwelt sowie eine weltweit einzigartige Vielfalt an kulturellen Traditionen warten darauf, erkundet zu werden.

Der Trierer Fernreisespezialist Boomerang hat sein Programm in Papua-Neuguinea ausgebaut und neue Touren aufgelegt. Tauch-Urlauber können sich auf zwei einzigartige Unterkünfte freuen.

Neue Rundreisen:

"Hochland, Sumpfgebiete und Vulkane"

Für Abenteurer hat Boomerang eine 17-tägige geführte Rundreise in Papua-Neuguinea ins Programm genommen. Die Tour „Hochland, Sumpfgebiete und Vulkane“ bietet einen eindrucksvollen Einblick in die vielfältige Kultur und Landschaft des Landes. Höhepunkte der Reise sind eine Busfahrt durch das Hochland von Goroka nach Mt Hagen über den Daulo Pass, eine Bootsfahrt zu den Duke of York Islands sowie die Erkundung der Sepik Region im motorisierten Kanu. Die Übernachtung in einem Safari-Camp gehört zu einem der authentischen Erlebnisse, die Urlauber in der Sepik-Region erwartet.

Preisbeispiel: Die 17-tägige englischsprachige Rundreise, inkl. Flug ab/bis Deutschland, 13 Übernachtungen, vielen Mahlzeiten, Ausflügen & Touren ist ab 11.999 EUR p.P. buchbar.

"Faszination Papua-Neuguinea"

Für Reisende, die möglichst viel von Land und Leuten, Natur und Kultur in kurzer Zeit entdecken möchten, hat Boomerang die 14-tägige Rundreise „Faszination Papua-Neuguinea“ konzipiert. Von Port Moresby führt die Reise nach Goroka, zu den sogenannten Schlammmenschen. Nächstes Ziel ist Madang an der Nordküste. Hier besteht die Möglichkeit zum Schnorcheln und für Besuche in den umliegenden Dörfern, um die Traditionen der Bewohner näher kennenzulernen. Zurück in Port Moresby steht ein Tagesausflug nach Fisherman's Island auf dem Programm, die mit einem kleinen Motorboot erreicht werden kann. Einer der Höhepunkte der Reise ist die Tageswanderung auf einem Teilstück des Kokoda Track, einem Buschpfad mit dichtem Grün, vielen Flüssen und immer wieder schönen Ausblicken. Abschließend geht es in die Provinz East New Britain.

Preisbeispiel: Die 14-tägige englischsprachige Rundreise, inkl. Flug ab/bis Deutschland, 10 Übernachtungen in Hotels der gehobenen Mittelklasse (lokaler Standard), vielen Mahlzeiten, Ausflügen & Touren ist ab 6.499 EUR p.P. buchbar.

Neue Resorts mit Tauchpaketen

Das Tufi Resort

Tufi ist ein kleines, familiengeführtes Boutique-Resort oberhalb einer Fjordlandschaft mit Panoramablick auf das Meer und die Berge. In den ruhigen geschützten Gewässern werden ganzjährig Scuba- und Wrack-Tauchgänge angeboten. Die Sichtweite beträgt rund 30m. Schnorchler und Taucher erblicken zahlreiche Rifffische und mit etwas Glück auch große Hammerhaie und Mantarochen. Auch Muck-Tauchen ist möglich. Anstelle eines Korallenriffs besteht hier der Grund aus feinstem, schlammartigem Sediment mit spannenden Lebewesen. Zu den weiteren Aktivitäten gehören Ausflüge mit dem Outrigger, einem Auslegerkanu, Besuche der umliegenden Dörfer, kulturelle Begegnungen, Wanderungen sowie Vogelbeobachtungen.

Preisbeispiel: Ein 5-Tage-Tauchpaket inkl. 4 Übernachtungen im Deluxe Bungalow mit Meerblick, Vollpension, 6 Tauchgänge (3 Tage inkl. Flasche und Blei sowie einem kostenlosen Tauchgang am Hausriff im Fjord), Tufi Cultural Tour & BBQ Beach Day, Flug ab/bis Port Moresby ist ab 2.539 EUR p.P. buchbar.

Das Lissenung Island Resort

Auch das Lissenung Island Resort in der New Ireland Provinz ist die ideale Basis für ein Tauchabenteuer in Papua-Neuguinea und punktet zudem mit österreichischen Besitzern die sich persönlich um das Wohlergehen der Gäste kümmern. Die Reisenden erwarten außerdem einfache, aber bequeme Bungalows mit großer Veranda, leckere Mahlzeiten und natürlich unvergessliche Taucherlebnisse.

Preisbeispiel: Ein 6-Tage-Tauchpaket inkl. 5 Übernachtungen im Standard-Doppelzimmer, Vollpension, 6 Tauchgänge (3 Tage inkl. Flasche und Blei sowie kostenlosen Tauchgängen am Hausriff), Transfer vom Kavieng Flughafen nach Lissenung und zurück ist ab 1.526 EUR p.P. buchbar

Flugverbindungen nach Papua-Neuguinea

Papua-Neuguinea ist von verschiedenen asiatischen und australischen Städten aus mit Air Niugini, der größten Fluggesellschaft des Landes, erreichbar. So werden Flüge zwischen Brisbane, Cairns und Sydney nach Port Moresby, dem internationalen Gateway nach Papua-Neuguinea, angeboten. Flugverbindungen nach Port Moresby bestehen auch von Singapur, Hong Kong und Denpasar.

Die schnellste Verbindung zwischen Deutschland und Papua-Neuguinea ist die Kombination mit Singapore Airlines nach Singapur und von dort direkt mit Air Niugini weiter bis Port Moresby (19 Flugstunden).

Weitere Infos: Aktuell ist die Einreise nur für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen möglich. Ein Impfnachweis muss beim Check-in am Flughafen vorgelegt werden. Mehr Reiseinformationen zu Papua-Neuguinea unter: www.boomerang-reisen.de/papua-neuguinea (red)