Sommerferien mit der Niederösterreich-CARD

Die beliebte Ausflugskarte sorgt mit dem Start der Sommerferien für gratis Eintritte in Schwimmbäder, Museen oder Erlebnisparke.

„Von Kulinarik über Kultur bis zu Natur- und Erlebnisregionen: Niederösterreich ist in jeder Hinsicht ein anregendes und entspannendes Ausflugs- und Urlaubsziel, sicher und leicht erreichbar. Das haben viele Menschen in den letzten beiden Jahren auch wieder neu für sich entdeckt. Diese Gäste wollen wir auch heuer davon überzeugen, den Tagesausflug gleich zum Kurzurlaub zu machen und mehrere Tage in Niederösterreich zu verbringen. Ich bin sicher, dass die Niederösterreich-CARD dafür ein attraktiver Motivator ist − nicht umsonst ist sie die erfolgreichste und beliebteste Ausflugskarte Österreichs!“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.