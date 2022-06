Amadeus Flusskreuzfahrten: Taufe des neuen Flaggschiffs in Köln

Nach der feierlichen Taufzeremonie mit Taufpatin Anna Lüftner und traditioneller Segnung präsentierte der moderne 135-Meter-Flussliner all seine Neuheiten bei einer Rundfahrt auf dem Rhein. Künftig kreuzt die Amadeus Cara dann unter deutscher Flagge vorwiegend auf der Donau, bis zum Donaudelta und auf dem Rhein. Die Premierenreise startet am 2. Juli ab Köln und führt über das romantische Rüdesheim, nach Wertheim, Würzburg, Bamberg und Nürnberg sowie Regensburg ins bayerische Passau.

„Die Amadeus Cara unterstreicht unser Alleinstellungsmerkmal, denn wir bieten unseren Partnern durchweg TOP-Schiffe auf 5-Sterne-Niveau und insgesamt die jüngste Premium-Schiffsflotte auf dem Flussreisenmarkt", so Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb über den Flottenzuwachs

Die Amadeus Cara bietet in Zukunft maximal 163 Gästen Flussurlaub auf insgesamt vier Decks. Buchbar sind 10 Suiten (26,4 m²) mit begehbaren Außenbalkonen sowie 72 Außenkabinen (ca. 17,50 m²) mit überwiegend begehbaren Kleiderschränken und absenkbaren, bodentiefen Panoramafenstern. An Bord laden außerdem unterschiedliche Barbereiche mit Aussicht auf die Flusslandschaften zum Verweilen und Genießen ein: Die geschützte „River Terrace“ am Bug, der „Amadeus Club“ am Heck, das „Café Vienna“ im Lobby-Bereich oder die Panorama-Bar mit Tanzfläche. Das weitläufige Sonnendeck überzeugt mit einer tiefliegenden Lounge, die auch bei Streckenabschnitten mit niedrigen Brückendurchfahrten voll genutzt werden kann. Ein Wellness-Bereich mit Massage, ein Fitness-Raum und ein Shop runden das Angebot ab.

Die Amadeus Cara wurde bereits mit dem Green Award ausgezeichnet, denn die Technik des neuen Schiffes sei "zukunftsweisend". So verfügt der Neubau beispielsweise über einen modernen Schiffsmotor, der den CO2-Ausstoß signifikant reduzieren soll. Ein hochmodernes Luftfilter-System sorgt zudem für hygienische Luft in den Innenräumen. (red)